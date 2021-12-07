https://tr.sputniknews.com/20211207/steven-spielberg-imzali-bati-yakasinin-hikyesi-korfez-ulkelerinde-yasaklandi-1051525974.html
Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
Steven Spielberg imzalı müzikal film ‘Batı Yakası'nın Hikâyesi’, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar'da... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T14:35+0300
2021-12-07T14:35+0300
2021-12-07T14:38+0300
suudi arabistan
yaşam
film
yasak
körfez ülkeleri
trans
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1961 yapımı klasik müzikal film ‘Batı Yakası'nın Hikâyesi’nin Steven Spielberg tarafından hayata geçirilen yeniden çevrimi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar'da yasaklandı. Kararın gerekçesi olarak filmin yeni versiyonu için trans bir karakter olarak yazılan ve non-binary oyuncu Iris Menas tarafından canlandırılan 'Anybodys' adlı karakter gösterildi.Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığına göre, Disney ve 20th Century ortak yapımı film, sansür kuralları olan Suudi Arabistan ve Kuveyt'te gösterim için onay alamadı. Diğer ülkeler ise kendi sansür politakalarınca filmde değişiklikler yapmayı talep etse de Disney'den ret cevabı alınca filmi gösterime sokmama kararı aldı.Son olarak geçtiğimiz aylarda yine Disney yapımı ‘Eternals’ filmi, eşcinsellik temsili içermesi nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar da yasaklanmıştı.Türkiye'de 10 Aralık'ta vizyona girecek olan Batı Yakası'nın Hikâyesi, Tony Kushner ve Arthur Laurents tarafından yazıldı. Filmde Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno, Brian d'Arcy James gibi oyuncular yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211106/eternalsa-lgbti-sansuru-suudi-arabistan-kuveyt-ve-katarda-gosterime-girmeyecek-1050545771.html
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suudi arabistan, film, yasak, körfez ülkeleri, trans
Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
14:35 07.12.2021 (güncellendi: 14:38 07.12.2021)
Steven Spielberg imzalı müzikal film ‘Batı Yakası'nın Hikâyesi’, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar'da gösterilmeyecek.
1961 yapımı klasik müzikal film ‘Batı Yakası'nın Hikâyesi’nin Steven Spielberg tarafından hayata geçirilen yeniden çevrimi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar'da yasaklandı.
Kararın gerekçesi olarak filmin yeni versiyonu için trans bir karakter olarak yazılan ve non-binary oyuncu Iris Menas tarafından canlandırılan 'Anybodys' adlı karakter gösterildi.
Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığına göre,
Disney ve 20th Century ortak yapımı film, sansür kuralları olan Suudi Arabistan ve Kuveyt'te gösterim için onay alamadı. Diğer ülkeler ise kendi sansür politakalarınca filmde değişiklikler yapmayı talep etse de Disney'den ret cevabı alınca filmi gösterime sokmama kararı aldı.
Son olarak geçtiğimiz aylarda yine Disney yapımı ‘Eternals’ filmi, eşcinsellik temsili içermesi nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar da yasaklanmıştı.
Türkiye'de 10 Aralık'ta vizyona girecek olan Batı Yakası'nın Hikâyesi, Tony Kushner ve Arthur Laurents tarafından yazıldı. Filmde Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno, Brian d'Arcy James gibi oyuncular yer alıyor.