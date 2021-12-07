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Suriye devlet televizyonu: İsrail, Lazkiye limanına hava saldırısı düzenledi
03:31 07.12.2021 (güncellendi: 04:07 07.12.2021)
Suriye devlet televizyonu, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lazkiye limanını hedef aldığını duyurdu.
İsrail'in 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Suriye devlet televizyonu, İsrail uçaklarının Lazkiye limanına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
SANA'ya konuşan bir askeri kaynak ise, yerel saatle 01.23 sıralarında, İsrail savaş uçaklarının Akdeniz yönünden bir dizi füzeyle Lazkiye ticaret limanındaki bir konteyner sahasını hedef aldığını belirtti.
Bununla birlikte ajans, hava savunma sistemlerinin füze saldırılarına karşılık verdiğini kaydetti.
مصدر عسكري: حوالي الساعة. ١،٢٣ من فجر اليوم ، نفذ العد.و الإسر.ائيلي عد.واناً جوياً بعدة صوار.يخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري ، وأدى العد.وان إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور .— سانا عاجل (@SanaAjel) December 7, 2021
Saldırı neticesinde limanda bulunan konteynerlerde yangın meydana geldi. Öte yandan SANA, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
عد.وان إسر.ائيلي جوي على محيط مرفأ اللاذقية pic.twitter.com/XAcYl2uiOA— سانا عاجل (@SanaAjel) December 7, 2021
عد.وان إسر.ائيلي جوي على محيط مرفأ اللاذقية pic.twitter.com/QkszgCm0Od— سانا عاجل (@SanaAjel) December 7, 2021
Lazkiye Valisi İsmail Hilal, yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekipleri, İsrail saldırısı sonucu limanın konteyner sahasında çıkan yangınları söndürebildi ve şu an soğutma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.
İsrail savunma ya da dışişleri bakanlıklarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Saldırı neticesinde can kaybı ya da yaralanma meydana gelip gelmediği ya da oluşan maddi hasarın boyutuna dönük henüz bir bilgi paylaşılmadı.