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Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T06:54+0300
2021-12-07T06:53+0300
yaşam
istanbul
trafik kazası
zeytinburnu
şoför
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İsmi öğrenilemeyen seyir halindeki sürücü, Topkapı alt geçitte henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı.Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar ise durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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istanbul, trafik kazası, zeytinburnu, şoför

Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

06:54 07.12.2021
© DHATakla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı.
İsmi öğrenilemeyen seyir halindeki sürücü, Topkapı alt geçitte henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı.
Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar ise durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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