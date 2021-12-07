https://tr.sputniknews.com/20211207/tbbnin-yeni-baskani-erinc-sagkan-kutlama-icin-soylenen-marsi-bile-ayristirma-araci-yaptilar-1051543203.html

TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan: Kutlama için söylenen marşı bile ayrıştırma aracı yaptılar

TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan: Kutlama için söylenen marşı bile ayrıştırma aracı yaptılar

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan, "Kutlama için söylenen Gündoğdu Marşı üzerinden bile... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T22:25+0300

2021-12-07T22:25+0300

2021-12-07T22:26+0300

radyo

akşam postasi

atilla güner

türkiye barolar birliği (tbb)

erinç sağkan

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yeni başkanı Erinç Sağkan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na seçim zaferi sonrasında yaşananları anlattı. Sağkan, “Kutlama için söylenen Gündoğdu Marşı üzerinden bile insanları kategorize etmenin yöntemini aradılar. Sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz üzerinden bile karşıtlık, zıtlık, ötekileştirme yaşıyoruz. Bizim asıl mücadele etmek istediğimiz anlayış işte bu anlayış” dedi. Sağkan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 'Türkiye’nin başka sıkıntısı yok mu?' “Ülkeyi getirdikleri nokta bu. Sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz üzerinden bile karşıtlık, zıtlık, ötekileştirme yaşıyoruz. Sevinç gösterilerinin bugün bazı köşe yazarlarının yazılarına kadar taşındığına şahit olduk ki sanki Türkiye’nin başka sıkıntıları yokmuş gibi. Dikkat edilmesi gereken husus bu sevincin karşı tarafı yıpratmayacak ölçüde, orantısızlık ölçüsü içerisinde olmasıydı. Kendi adıma ve yönetimimdeki arkadaşlarım adına buna çok dikkat ettiğimizi ifade edebilirim. Ama bugüne kadar yaşanan süreçten çok ciddi etkilenen avukat arkadaşlarımızın eğlenmeye hakkı vardı. Bunu da anlayışla karşılıyorum.”

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2021

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radyo, atilla güner, türkiye barolar birliği (tbb), erinç sağkan