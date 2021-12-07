https://tr.sputniknews.com/20211207/telefonunu-cikar-diyen-adamin-agzina-telefon-soktu-1051517514.html

'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefon soktu

'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefon soktu

Sokak röportajı sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini isteyen adamın ağzına telefon soktu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ekonomi

röportaj

telefon

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'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirdi.Röportaj sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği bir adamın ağzına telefon soktu.O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomi, röportaj, telefon