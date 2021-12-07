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https://tr.sputniknews.com/20211207/telefonunu-cikar-diyen-adamin-agzina-telefon-soktu-1051517514.html
'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefon soktu
'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefon soktu
Sokak röportajı sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini isteyen adamın ağzına telefon soktu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:25+0300
2021-12-07T11:25+0300
2021-12-07T11:25+0300
yaşam
ekonomi
röportaj
telefon
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'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirdi.Röportaj sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği bir adamın ağzına telefon soktu.O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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ekonomi, röportaj, telefon
'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefon soktu
Sokak röportajı sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini isteyen adamın ağzına telefon soktu.
'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirdi.
Röportaj sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği bir adamın ağzına telefon soktu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.