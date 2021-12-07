https://tr.sputniknews.com/20211207/thynin-frankfurt-istanbul-seferini-yapan-ucagi-ariza-nedeniyle-inis-sirasinda-tehlike-atlatti-1051527785.html

THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağı arıza nedeniyle iniş sırasında tehlike atlattı

THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağı arıza nedeniyle iniş sırasında tehlike atlattı

THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini gerçekleştiren 152 yolcusu bulunan uçak hidrolik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle havalimanına gerçekleştirdiği... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:12+0300

2021-12-07T15:12+0300

2021-12-07T15:12+0300

türkiye

thy

frankfurt

uçak

acil iniş

arıza

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle inişte büyük tehlike atlattı.Hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı. Uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi.Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/antalyadan-havalanan-rus-ucagi-st-petersburgda-acil-inis-yapti-1048954456.html

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thy, frankfurt, uçak, acil iniş, arıza