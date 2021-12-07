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Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Al Sani'nin... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T13:44+0300
2021-12-07T14:31+0300
katar
recep tayyip erdoğan
anlaşma
türkiye
şeyh temim bin hamed al sani
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha'da temaslarını sürdürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.Erdoğan ile Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.İmzalanan anlaşmalar şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20211207/cumhurbaskani-erdogan-katarda-resmi-torenle-karsilandi-1051517723.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/reuters-kavcioglu-katar-merkez-bankasi-baskani-ile-gorustu-1051524620.html
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katar, recep tayyip erdoğan, anlaşma, şeyh temim bin hamed al sani, türkiye

Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı

13:44 07.12.2021 (güncellendi: 14:31 07.12.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani
Recep Tayyip Erdoğan - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Al Sani'nin katıldığı törende 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha'da temaslarını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Erdoğan ile Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.
İmzalanan anlaşmalar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü'nü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani imzaladı.
Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu, Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.
KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı ve Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani imza altına aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imza attı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Faisal bin Qassim Al Thani imzaladı.
Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması ise Doha'da Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmad Saeed Al Romaihi tarafından imza altına alınacak.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması da yine Doha'da imza altına alınacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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