https://tr.sputniknews.com/20211207/turkiyede-son-24-saatte-22-bin-687-yeni-vaka-tespit-edildi-198-kisi-hayatini-kaybetti-1051539378.html

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T19:42+0300

2021-12-07T19:42+0300

2021-12-07T20:25+0300

koronavirüs

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 366 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,90 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 160 bin 790 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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koronavirüs