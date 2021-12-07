https://tr.sputniknews.com/20211207/turkiyenin-ucus-agi-128-ulkede-335-noktaya-ulasti-1051534952.html

Türkiye'nin uçuş ağı, 128 ülkede 335 noktaya ulaştı

Türkiye'nin uçuş ağı, 128 ülkede 335 noktaya ulaştı

Sivil havacılık alanındaki yürüttüğü çalışmalarla dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasında yer alan Türkiye, uçuş ağını 128 ülkede 335 noktaya... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:40+0300

2021-12-07T17:40+0300

2021-12-07T17:40+0300

ekonomi

türkiye

rize

artvin

tokat

uçuş

havalimanı

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Türkiye, 'dünyanın transit merkezi' olabilme potansiyelini değerlendirebilmek amacıyla özellikle havacılık alanında etkin çalışmalar yürütüyor.2002’den bu yana havacılığa yönelik yatırımlarını hızlandıran Türkiye, yolcu trafiği sıralamasında 2020'de dünyada 7., Avrupa ülkeleri arasında ise 2. sırada yer aldı.2003'te 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşları, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilen Türkiye, bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaştı.Havalimanı yatırımları sürüyorBölgesinin ticaretine hareket katacak, yöresinin turizmini canlandıracak birçok havalimanı yatırımı da sürüyor. Rize, Artvin ve Tokat'tan uçuşların başlaması için çalışmalarda sona gelindi. Bu yıl bitmeden açılışı hedeflenen ve bölgesini hareketlendirecek Rize-Artvin Havalimanı çalışmaları devam ediyor.Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerinin altyapı çalışmaları sürüyor.Çukurova Havalimanı yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor. Yapımı devam eden havalimanı, 2022 bitmeden hizmete alınacak.Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı 2022 yılı başında açılacak. Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapımı işi sürüyor. 73 bin metrekare büyüklüğünde yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli havalimanının, bu yılın sonunda hizmete alınması planlanıyor. Kayseri'ye ve Malatya'ya yeni terminal binaları kazandırılıyor.

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türkiye, rize, artvin, tokat, uçuş, havalimanı