https://tr.sputniknews.com/20211207/ukrayna-abdden-kabil-dusunce-bosa-cikan-silahlarin-bir-kismini-istedi-1051523033.html

Ukrayna, ABD'den 'Kabil düşünce boşa çıkan' silahların bir kısmını istedi

Ukrayna, ABD'den 'Kabil düşünce boşa çıkan' silahların bir kısmını istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un geçen ayki Washington ziyareti sırasında ABD'den Kabil düşmeden önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T13:30+0300

2021-12-07T13:30+0300

2021-12-07T13:53+0300

ukrayna

savunma

abd

afganistan

silah

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Foreign Policy dergisinin haberine göre ABD yönetiminden Ukrayna'ya silah tedarikini artırmalarını isteyen Reznikov, özellikle Kabil düşmeden önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların bir kısmının Kiev'e verilmesini talep etti.Dergiye konuşan bir kaynak, Reznikov'un ABD'ye ait Mi-17 helikopterlerini ve mühimmatları istediğini kaydetti.Ukrayna'nın ABD'den daha önce Kiev'e hiç verilmeyen silahlar talep ettiğinin belirtildiği haberde, Reznikov'un özellikle hava ve deniz savunma sistemeriyle radyo elektronik harp araçlarına ilgi gösterdiğinin altı çizildi.ABD'nin Ukrayna'nın askeri desteğin artırılması yönündeki önerisini değerlendirdiğini aktaran Foreign Policy, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Javelin tanksavar füze kompleksleri de dahil büyük miktarda tanksavar silahı gönderilmesi için Kongre'yle görüşmeler yapıyor. Washington, Ukrayna'daki askerlerinin sayısını 44'e çıkarma imkanını da inceliyor" ifadelerini kullandı.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anton Semelroth, Foreign Policy'nin haberiyle ilgili soruları yanıtsız bırakırken "Ukraynalı ordusunun somut taleplerinin değerlendirilmesi için Ukrayna'yla yakın işbirliği yapmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211125/politico-abdli-senatorler-ukraynaya-ek-50-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-edilmesini-onerdi-1051160708.html

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