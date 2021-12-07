Usta daha dokunmadan tuğlalar toza döndü: 'Müteahhitin suçu yok, fabrikadan böyle geliyor'

Sosyal medya bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan tuğla videosunu konuşuyor. İnşaatta görevli bir işçi, TikTok üzerinden yayınladığı videoda, eline almak istediği tuğlaların nasıl paramparça olduğunu gösterdi.Büyük tepki çeken görüntülerde, işçinin paketli şekilde duran tuğlalar içinden birini almak istediğinde, tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görüldü.Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" dedi.
Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan tuğla videosu kısa sürede gündem yarattı. İnşaat işçisi tarafından kaydedilen videoda, ustanın eline almak istediği tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" ifadesini kullandı.
Sosyal medya bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan tuğla videosunu konuşuyor. İnşaatta görevli bir işçi, TikTok üzerinden yayınladığı videoda, eline almak istediği tuğlaların nasıl paramparça olduğunu gösterdi.
Büyük tepki çeken görüntülerde, işçinin paketli şekilde duran tuğlalar içinden birini almak istediğinde, tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görüldü.
Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" dedi.