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WhatsApp'a yeni güncelleme
WhatsApp'a yeni güncelleme
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a konuşmaların belirlenen bir süreç sonrasında otomatik olarak silinebilmesi imkanı veren ‘kaybolan mesajlar’ için iki yeni... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:20+0300
2021-12-07T11:23+0300
whatsapp
mesaj
özellik
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WhatsApp’a gelecek yeni özellikle konuşmalardaki mesajlar kullanıcı tarafından belirlenecek süreç sonunda kendi kendini imha edecek. Güncelleme ile mesajların kaybolması için 7 gün seçeneğinin yanı sıra 24 saat ve 90 gün seçenekleri de eklendi. Böylelikle mesajların ömrü artık isteğe göre 24 saat, 7 gün veya 90 gün sürebilecek. İstenmediği takdirde bu özellik tamamen kapatılabiliyor. Bu sayede eski mesajların silinmesi sayesinde kullanıcıların mahremiyetinin daha fazla korunması amaçlanıyor. ‘Kaybolan mesajlar’ özelliği ayrıca tüm yeni sohbetlerde otomatik olarak aktifleşecek şekilde ayarlanabilecek. Bütün rehberde tek tek işaretleme yapmak yerine tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211102/whatsapp-mesaj-silme-suresini-uzatiyor-1050414962.html
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whatsapp, mesaj, özellik

WhatsApp'a yeni güncelleme

11:20 07.12.2021 (güncellendi: 11:23 07.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a konuşmaların belirlenen bir süreç sonrasında otomatik olarak silinebilmesi imkanı veren ‘kaybolan mesajlar’ için iki yeni seçenek ekliyor.
WhatsApp’a gelecek yeni özellikle konuşmalardaki mesajlar kullanıcı tarafından belirlenecek süreç sonunda kendi kendini imha edecek. Güncelleme ile mesajların kaybolması için 7 gün seçeneğinin yanı sıra 24 saat ve 90 gün seçenekleri de eklendi. Böylelikle mesajların ömrü artık isteğe göre 24 saat, 7 gün veya 90 gün sürebilecek. İstenmediği takdirde bu özellik tamamen kapatılabiliyor.
Bu sayede eski mesajların silinmesi sayesinde kullanıcıların mahremiyetinin daha fazla korunması amaçlanıyor.
‘Kaybolan mesajlar’ özelliği ayrıca tüm yeni sohbetlerde otomatik olarak aktifleşecek şekilde ayarlanabilecek. Bütün rehberde tek tek işaretleme yapmak yerine tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
YAŞAM
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
2 Kasım, 17:49
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