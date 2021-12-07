https://tr.sputniknews.com/20211207/wsj-savunma-fuzeleri-tukenen-suudi-arabistan-ikmal-talep-ediyor-1051540121.html

WSJ: Savunma füzeleri tükenen Suudi Arabistan ikmal talep ediyor

WSJ: Savunma füzeleri tükenen Suudi Arabistan ikmal talep ediyor

Wall Street Journal, Suudi Arabistan'ın hava savunma mühimmatının tükenmekte olduğunu, ABD ve Avrupa başta olmak üzere müttefiklerinden acil ikmal talebinde... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T20:19+0300

2021-12-07T20:19+0300

2021-12-07T20:19+0300

dünya

abd

suudi arabistan

wall street journal

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Wall Street Journal'ın ABD ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberde, ülkenin Yemen'deki Husilerce yapılan insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı kullandığı Patriot önleme füzelerinin tehlikeli seviyede azaldığı belirtildi.Haberde, Suudi yetkililerin Yemen'deki Husi milisleri tarafından ülkeye geçen ay 29 insansız hava aracı ve 11 balistik füze saldırısında bulunulduğu bilgisini paylaştığı, önceki aylara kıyasla saldırılarda büyük artış görüldüğünün kaydedildiği bildirildi.Biden yönetiminin Çin'e karşı koymak için Ortadoğu'daki ABD gücünü kaydırması üzerine Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlayan Amerikan silahlarını yeniden konuşlandırmasının da gelinen durumda etkili olduğu kaydedildi.ABD yetkililerinin Suudilerin silah tedariki talebinin karşılanmasını resmi söylemde onayladığı ancak ülkenin insan hakları karnesi, Yemen'deki mevcut iç savaştaki rolü ve muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi nedenlerin iki ülke arasındaki ilişkileri test etmeye devam ettiği yorumu yapıldı.Haberde, bir ABD yetkilisinin, "Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ve diğer meselelerle ilgili endişelerine rağmen, ABD'li yetkililer, özellikle ABD artan petrol fiyatlarıyla boğuşurken, petrol zengini krallığa kendi savunmasında yardım etme yükümlülükleri olduğuna inanıyor." ifadesine yer verildi.ABD'nin Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot önleyici füzelerinin doğrudan Suudi Arabistan'a satışının ve aynı füzelerin diğer Körfez ülkelerinden transferine izin verilmesinin beklendiği kaydedildi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in eylülde Riyad'a yapacağı resmi ziyaretin Suudi yetkililer tarafından iptal edilmesi iki ülke ilişkilerinde gerilim olduğu şeklinde değerlendirilmişti.

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abd, suudi arabistan, wall street journal