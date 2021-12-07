https://tr.sputniknews.com/20211207/yakutistan-liderinden-dicaprioya-davet-1051527122.html
Yakutistan liderinden DiCaprio’ya davet
Yakutistan liderinden DiCaprio’ya davet
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin lideri Aysen Nikolayev, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’yu 2023’te ülkede gerçekleştirilecek Dünya Permafrost... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:01+0300
2021-12-07T15:01+0300
2021-12-07T15:03+0300
dünya
çevre
rusya
yakutistan
leonardo dicaprio
davet
iklim
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Çevre aktivisti Roza Dyaçkovskaya yaz aylarında ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun Yakutistan’daki orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebine karşılık verdiğini belirtmiş, kanıt olarak da Instagram hesabında yazışmalarının ekran görüntülerini paylaşmıştı. Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin lideri Aysen Nikolayev’e göre ise DiCaprio veya temsilcilerinden Yakutistan yönetimine herhangi bir teklif gelmedi. Sputnik’e konuşan Nikolayev, “DiCaprio’nun çevre konularıyla ilgilenen biri olduğunu biliyorum, hayvanların, Dünya’daki biyoçeşitliliğin korunması konusuna kayıtsız kalmıyor. İklim değişikliği oyuncuyu endişelendiren bir mesele” dedi. Rusya’nın Arktik Konseyi Başkanlığı çerçevesinde 2023 yılında Yakutistan’da Dünya Permafrost Zirvesi’nin gerçekleşeceğini kaydeden Nikolayev, “DiCaprio’yu zirveye gelmesi, bir konuşma yapması için davet ediyorum. Belki de permafrostların korunması alanındaki deneyimleri de dahil olmak üzere, bizimle deneyimlerini paylaşır” ifadelerini kullandı. Nikolayev, iklim değişikliği sorununun insanlık tarafından çözülmesi gerektiğini ekledi: “Tüm insanlık aynı gemide, bu küresel bir sorun” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20190227/dicapriodan-rusyadaki-balinalarin-kurtulmasi-icin-cagri-1037907631.html
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çevre, rusya, yakutistan, leonardo dicaprio, davet, iklim
Yakutistan liderinden DiCaprio’ya davet
15:01 07.12.2021 (güncellendi: 15:03 07.12.2021)
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin lideri Aysen Nikolayev, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’yu 2023’te ülkede gerçekleştirilecek Dünya Permafrost Zirvesine davet etti.
Çevre aktivisti Roza Dyaçkovskaya yaz aylarında ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun Yakutistan’daki orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebine karşılık verdiğini belirtmiş, kanıt olarak da Instagram hesabında yazışmalarının ekran görüntülerini paylaşmıştı.
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin lideri Aysen Nikolayev’e göre ise DiCaprio veya temsilcilerinden Yakutistan yönetimine herhangi bir teklif gelmedi.
Sputnik’e konuşan Nikolayev, “DiCaprio’nun çevre konularıyla ilgilenen biri olduğunu biliyorum, hayvanların, Dünya’daki biyoçeşitliliğin korunması konusuna kayıtsız kalmıyor. İklim değişikliği oyuncuyu endişelendiren bir mesele” dedi.
Rusya’nın Arktik Konseyi Başkanlığı çerçevesinde 2023 yılında Yakutistan’da Dünya Permafrost Zirvesi’nin gerçekleşeceğini kaydeden Nikolayev, “DiCaprio’yu zirveye gelmesi, bir konuşma yapması için davet ediyorum. Belki de permafrostların korunması alanındaki deneyimleri de dahil olmak üzere, bizimle deneyimlerini paylaşır” ifadelerini kullandı.
Nikolayev, iklim değişikliği sorununun insanlık tarafından çözülmesi gerektiğini ekledi: “Tüm insanlık aynı gemide, bu küresel bir sorun” dedi.