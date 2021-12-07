https://tr.sputniknews.com/20211207/yangina-mudahale-eden-itfaiye-gorevlisi-catidan-dustu-1051507188.html

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Erzincan'da tek katlı metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Cihan Ekinci, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan itfaiye görevlisi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

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itfaiyeci

yaşam

çatı

düşmek

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Kızılay Mahallesi 1015 sokaktaki kullanılmayan binada çıkan yangına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek isteyen ekipler çalışırken, çatıda dengesini kaybeden itfaiye eri Cihan Ekinci, yaklaşık 4 metreden sırtındaki oksijen tüpüyle beraber düştü.Ekinci'nin düştüğünü gören itfaiye görevlileri hemen yardımına koştu. Tedbir amaçlı bölgede bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Cihan Ekinci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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itfaiyeci, çatı, düşmek