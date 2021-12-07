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https://tr.sputniknews.com/20211207/yemeksepeti-sitesine-erisim-sikintisi-teknik-ariza-1051517303.html
Yemeksepeti sitesine erişim sıkıntısı: 'Teknik arıza'
Yemeksepeti sitesine erişim sıkıntısı: 'Teknik arıza'
Yemeksepeti sitesine erişim sağlanamıyor. Sitede çıkan yazıda, "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu" uyarısı bulunuyor. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:22+0300
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türkiye
hacker
yemek
sipariş
internet
yemeksepeti
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Yemeksepeti sitesine ulaşılamıyor. Sipariş vermek isteyen pek çok kişi, "yemeksepeti.com" adresini tıkladığında "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu. Teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" yazısı ile karşılaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/getir-sirketi-firtina-nedeniyle-tum-motosikletli-teslimat-hizmetlerini-durdurdu-1051267174.html
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hacker, yemek, sipariş, internet, yemeksepeti

Yemeksepeti sitesine erişim sıkıntısı: 'Teknik arıza'

11:22 07.12.2021
© AAYemeksepeti
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Yemeksepeti sitesine erişim sağlanamıyor. Sitede çıkan yazıda, "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu" uyarısı bulunuyor.
Yemeksepeti sitesine ulaşılamıyor.
Sipariş vermek isteyen pek çok kişi, "yemeksepeti.com" adresini tıkladığında "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu. Teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" yazısı ile karşılaşıyor.
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Getir ve Yemeksepeti, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
29 Kasım, 21:50
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