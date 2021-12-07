https://tr.sputniknews.com/20211207/yemeksepeti-sitesine-erisim-sikintisi-teknik-ariza-1051517303.html

Yemeksepeti sitesine erişim sıkıntısı: 'Teknik arıza'

Yemeksepeti sitesine erişim sıkıntısı: 'Teknik arıza'

Yemeksepeti sitesine erişim sağlanamıyor. Sitede çıkan yazıda, "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu" uyarısı bulunuyor. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:22+0300

2021-12-07T11:22+0300

2021-12-07T11:22+0300

türkiye

hacker

yemek

sipariş

internet

yemeksepeti

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Yemeksepeti sitesine ulaşılamıyor. Sipariş vermek isteyen pek çok kişi, "yemeksepeti.com" adresini tıkladığında "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu. Teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" yazısı ile karşılaşıyor.

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hacker, yemek, sipariş, internet, yemeksepeti