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'Yerli ve milli yatırımcılar'dan Erdoğan'a açık mektup: YEKDEM sürelerini uzatın
'Yerli ve milli yatırımcılar'dan Erdoğan'a açık mektup: YEKDEM sürelerini uzatın
Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali yatırımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı, "YEKDEM sürelerini uzatın, yoksa yatırımlar durur" diye... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T21:16+0300
2021-12-07T21:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
elektrik
iş insanı
biyokütle ve biyogaz elektrik santrali (bes)
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Kendilerini 'pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcı' olarak tanımlayan bir grup sermaye sahibi, Sabah gazetesinde verdikleri ilanda açık mektup yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali (BES) yatırımcıları sıfatıyla Erdoğan'a seslenen iş insanları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuru süresinin uzatılmasını istedi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre süre uzatılmazsa yatırımların yarıda kalacağını ve elektrik santrallerinin iflas edeceğini ifade eden yatırımcılar, milyon dolarlık yatırımların da duracağını öne sürdü. Yatırımcıların talebi, başvuru süresinin uzatılması ile inşaatı devam eden BES'lerin bitirilerek teşvik programına dahil olmaları.Mektubun altında imzası bulunan isimler ve şirketleri şöyle:Cihangir Pehlivan - proWIND Alternatif Enerji / MaraşErol Kahraman - Ekton Enerji Elektrik Üretim / AdanaMuharrem Sargın - Saren Sargın Enerji Yatırımları / AnkaraDeniz Bulhaz - Sierra Global AŞ / İzmirİsmail Tarlacı - NFY Enerji Üretim, MZF Enerji Üretim / KayseriNebi Akıncı - Ono Enerji End. / AnkaraHasan Ali Pazar - Nature Enerji - AfyonkarahisarSercan Metin - Gökbey Enerji, ZGC BES Enerji / Adana, BoluSamet Kocakaplan - SK Gold Company / AnkaraErdoğan'a seslenen yatırımcıların açık mektubu şöyle:"Pandemiye, tam kapanmaya, emtia ve navlun fiyatların yükselmesine rağmen yatırımlarına ara vermeden mücadele ederek yatırım yapan Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali (BES) yatırımcıları, Cumhurbaşkanı'ndan bugünden itibaren ek süre talep etmektedirler. Çoğu sıkıntının baş gösterdiği pandemi sürecinde yenilenebilir enerji teşviklerinin kaçırılmaması adına eski YEKDEM başvuru sürelerinin uzatılması ülke ekonomisi için stratejik öneme sahiptir.Yenilenebilir enerji kaynakları sektörü, Covid-19 Pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen gecikmelerin ve kamu kurum/kuruluşlardaki izin süreçlerinin uzaması projelere olumsuz etkileri nedeniyle durumun mücbir sebep sayılmasını ve eski YEKDEM mekanizmasının bugünden itibaren uzatılmasını talep etmektedir.Aksi takdirde yatırımların yarıda kalması ve elektrik santrallerinin iflas etmeleri gündeme gelecektir. BES'ler doğası gereği yeşil çevre dostu olup diğer kömür ve nükleer gibi baz yük santrallerdir. BES'ler butik olarak tüketimin yoğun yerlerde enerji üreterek dağıtım kayıplarının azaltılmasını ve dağıtım bedellerinin düşmesini sağlayan çevre dostu tesislerdir. BES'ler üç vardiya olarak çalışan ve her BES'de ortalama 40 kişi istihdam edilmekte olup; bu yönü ile işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlamaktadır. Bu verilecek ek süre zaten kendilerinin yasal olarak 1 Ocak 2021 de başlayan sürelerinden gidecektir. Dolayısıyla ek mali yük getirmeyecek ve toplam teşvik süresi uzatmayacaktır. Yeni YEKDEM fiyatı ile girdi maliyetinin yüksek olması sebebiyle bir BES kendini 13 yılda amorte etmektedir.Bu kadar uzun süreli döviz bazlı finansman bulmak imkansızdır. Şöyle ki;" 2020 yılı ve öncesinde lisans alan BES'ler en geç 30.06.2021 tarihine girmeyi hedef olarak tüm gücüyle çalışmış ancak elde olmayan, öngörülmeyen, önlenemeyen Covid-19 pandemi ortaya çıkmış, çalışmalar, sokağa çıkma yasağı, seyahat vb. kısıtlamalar getirilmiş, emtia ve navlun fiyatları yukarıya fırlamıştır. Buna rağmen inşaatını % 70 ve üzeri ilerletmiş olan onlarca BES yatırımları mevcuttur. Bu yatırımcılar eski YEKDEM'e tabi olarak bugünden itibaren ilave süre taleplerini Cumhurbaşkanına duyurmak istemektedirler. BES'lere verilecek ilave süre kendilerinin 10 yıllık teşvikli satış süresinden gidecektir. Hâzineye ilave yeni bir yük getirmeyecektir. Dolayısıyla seslerini ve feryatlarını yazılı medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na duyurmaya çalışmaktadırlar. Pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcıların yalnız bırakılmaması gerekmektedir.Aksi takdirde, milyon dolarlık yatırımlar duracak ve kısmi bitirenler ayrıca 30.06.2021 sonrası devreye girenler ise iflas edecektir."
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recep tayyip erdoğan, elektrik, iş insanı, biyokütle ve biyogaz elektrik santrali (bes)

'Yerli ve milli yatırımcılar'dan Erdoğan'a açık mektup: YEKDEM sürelerini uzatın

21:16 07.12.2021
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali yatırımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı, "YEKDEM sürelerini uzatın, yoksa yatırımlar durur" diye seslendi.
Kendilerini 'pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcı' olarak tanımlayan bir grup sermaye sahibi, Sabah gazetesinde verdikleri ilanda açık mektup yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali (BES) yatırımcıları sıfatıyla Erdoğan'a seslenen iş insanları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuru süresinin uzatılmasını istedi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre süre uzatılmazsa yatırımların yarıda kalacağını ve elektrik santrallerinin iflas edeceğini ifade eden yatırımcılar, milyon dolarlık yatırımların da duracağını öne sürdü. Yatırımcıların talebi, başvuru süresinin uzatılması ile inşaatı devam eden BES'lerin bitirilerek teşvik programına dahil olmaları.
Mektubun altında imzası bulunan isimler ve şirketleri şöyle:
Cihangir Pehlivan - proWIND Alternatif Enerji / Maraş
Erol Kahraman - Ekton Enerji Elektrik Üretim / Adana
Muharrem Sargın - Saren Sargın Enerji Yatırımları / Ankara
Deniz Bulhaz - Sierra Global AŞ / İzmir
İsmail Tarlacı - NFY Enerji Üretim, MZF Enerji Üretim / Kayseri
Nebi Akıncı - Ono Enerji End. / Ankara
Hasan Ali Pazar - Nature Enerji - Afyonkarahisar
Sercan Metin - Gökbey Enerji, ZGC BES Enerji / Adana, Bolu
Samet Kocakaplan - SK Gold Company / Ankara
Erdoğan'a seslenen yatırımcıların açık mektubu şöyle:
"Pandemiye, tam kapanmaya, emtia ve navlun fiyatların yükselmesine rağmen yatırımlarına ara vermeden mücadele ederek yatırım yapan Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali (BES) yatırımcıları, Cumhurbaşkanı'ndan bugünden itibaren ek süre talep etmektedirler. Çoğu sıkıntının baş gösterdiği pandemi sürecinde yenilenebilir enerji teşviklerinin kaçırılmaması adına eski YEKDEM başvuru sürelerinin uzatılması ülke ekonomisi için stratejik öneme sahiptir.
Yenilenebilir enerji kaynakları sektörü, Covid-19 Pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen gecikmelerin ve kamu kurum/kuruluşlardaki izin süreçlerinin uzaması projelere olumsuz etkileri nedeniyle durumun mücbir sebep sayılmasını ve eski YEKDEM mekanizmasının bugünden itibaren uzatılmasını talep etmektedir.
Aksi takdirde yatırımların yarıda kalması ve elektrik santrallerinin iflas etmeleri gündeme gelecektir. BES'ler doğası gereği yeşil çevre dostu olup diğer kömür ve nükleer gibi baz yük santrallerdir. BES'ler butik olarak tüketimin yoğun yerlerde enerji üreterek dağıtım kayıplarının azaltılmasını ve dağıtım bedellerinin düşmesini sağlayan çevre dostu tesislerdir. BES'ler üç vardiya olarak çalışan ve her BES'de ortalama 40 kişi istihdam edilmekte olup; bu yönü ile işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlamaktadır. Bu verilecek ek süre zaten kendilerinin yasal olarak 1 Ocak 2021 de başlayan sürelerinden gidecektir. Dolayısıyla ek mali yük getirmeyecek ve toplam teşvik süresi uzatmayacaktır. Yeni YEKDEM fiyatı ile girdi maliyetinin yüksek olması sebebiyle bir BES kendini 13 yılda amorte etmektedir.
Bu kadar uzun süreli döviz bazlı finansman bulmak imkansızdır. Şöyle ki;" 2020 yılı ve öncesinde lisans alan BES'ler en geç 30.06.2021 tarihine girmeyi hedef olarak tüm gücüyle çalışmış ancak elde olmayan, öngörülmeyen, önlenemeyen Covid-19 pandemi ortaya çıkmış, çalışmalar, sokağa çıkma yasağı, seyahat vb. kısıtlamalar getirilmiş, emtia ve navlun fiyatları yukarıya fırlamıştır. Buna rağmen inşaatını % 70 ve üzeri ilerletmiş olan onlarca BES yatırımları mevcuttur. Bu yatırımcılar eski YEKDEM'e tabi olarak bugünden itibaren ilave süre taleplerini Cumhurbaşkanına duyurmak istemektedirler. BES'lere verilecek ilave süre kendilerinin 10 yıllık teşvikli satış süresinden gidecektir. Hâzineye ilave yeni bir yük getirmeyecektir. Dolayısıyla seslerini ve feryatlarını yazılı medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na duyurmaya çalışmaktadırlar. Pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcıların yalnız bırakılmaması gerekmektedir.
Aksi takdirde, milyon dolarlık yatırımlar duracak ve kısmi bitirenler ayrıca 30.06.2021 sonrası devreye girenler ise iflas edecektir."
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