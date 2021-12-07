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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN'e konuştu. "Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız" diyen Miçotakis koronavirüsle mücadeleyle ilgili de açıklamalar yaptı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T14:05+0300
2021-12-07T14:14+0300
dünya
türkiye
yunanistan
cnn
christiane amanpour
koronavirüs
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.CNN Türk'ün aktardığına göre Türkiye ile iş birliği mesajı veren Miçotakis şunları söyledi: "Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Türkiye geçmişte göçü silah olarak kullandı. Mart 2020'de olanları hatırlarsınız. Şimdi farklı bir yaklaşım benimsediler, bence bu doğru bir yaklaşım. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz." Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretini de değerlendiren Miçoktakis, sığınmacı kriziyle ilgili olarak "Yükü bölüşmek adına AB'de yeterince dayanışma olmadı. Düzensiz göçün kendi sorunu olmadığını düşünen ülkeler var" dedi. Öte yandan Miçotakis koronavirüs salgınıyla mücadele ile ilgili soruları da yanıtladı. Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilere aylık 100 euro para cezası verme kararını savunan Miçotakis kararın açıklanmasıyla aşı randevularında büyük artış gözlemlendiğini hatırlattı: "Aşılanmayanların hastalığı ağır geçirdiği ortada. Bu yüzden biz de zorunlu aşı ve aylık ceza uygulamasına geçtik. Kararı açıkladığımızdan beri bu yaş grubundaki aşı randevularının büyük oranda arttığını gördük. Cezanın başlayacağı 16 Ocak'a kadar bu insanların büyük bir kısmının aşı olmaya karar vermesini umuyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211203/papa-g-kibrista-rum-baspiskopos-kana-susamis-attilayi-gecen-turkiyeye-karsi-yardim-istedi-1051420246.html
https://tr.sputniknews.com/20211201/yunanistanda-60-yas-ustu-asisizlara-getirilen-ceza-asi-randevu-taleplerini-7-katina-cikardi-1051341056.html
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türkiye, yunanistan, cnn, christiane amanpour, koronavirüs, kiryakos miçotakis

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı

14:05 07.12.2021 (güncellendi: 14:14 07.12.2021)
© REUTERS / POOLYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / POOL
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN'e konuştu. "Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız" diyen Miçotakis koronavirüsle mücadeleyle ilgili de açıklamalar yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.
CNN Türk'ün aktardığına göre Türkiye ile iş birliği mesajı veren Miçotakis şunları söyledi: "Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Türkiye geçmişte göçü silah olarak kullandı. Mart 2020'de olanları hatırlarsınız. Şimdi farklı bir yaklaşım benimsediler, bence bu doğru bir yaklaşım. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz."
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretini de değerlendiren Miçoktakis, sığınmacı kriziyle ilgili olarak "Yükü bölüşmek adına AB'de yeterince dayanışma olmadı. Düzensiz göçün kendi sorunu olmadığını düşünen ülkeler var" dedi.
Güney Kıbrıs'ta Rum Ortodoks Kilisesi'nin ileri gelenleriyle biraraya gelen Katolik alemin dini lideri Papa Francis, Lefkoşa'daki Havari Varnavas Katedrali'nde Kutsal Sinod'la buluşmasında bir Ortodoks ikonayı incelerken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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Papa G. Kıbrıs'ta: Başpiskopos 'Kana susamış Attila'dan beter' dediği Türkiye'ye karşı yardım istedi
3 Aralık, 17:06
Öte yandan Miçotakis koronavirüs salgınıyla mücadele ile ilgili soruları da yanıtladı. Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilere aylık 100 euro para cezası verme kararını savunan Miçotakis kararın açıklanmasıyla aşı randevularında büyük artış gözlemlendiğini hatırlattı: "Aşılanmayanların hastalığı ağır geçirdiği ortada. Bu yüzden biz de zorunlu aşı ve aylık ceza uygulamasına geçtik. Kararı açıkladığımızdan beri bu yaş grubundaki aşı randevularının büyük oranda arttığını gördük. Cezanın başlayacağı 16 Ocak'a kadar bu insanların büyük bir kısmının aşı olmaya karar vermesini umuyorum."
Yunanistan'da koronavirüse karşı aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
KORONAVİRÜS
Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza, aşı randevu taleplerini 7 katına çıkardı
1 Aralık, 17:27
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