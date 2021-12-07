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Yunanistan'da 13 yıl önce polis tarafından öldürülen Alexis için anma eylemi
Yunanistan'da 13 yıl önce polis tarafından öldürülen Alexis için anma eylemi
Yunanistan'da 15 yaşındayken polis tarafından öldürülen Alexis'in Atina'daki anma eylemlerinde binlerce kişi kol kola yürüdü. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'da 15 yaşındaki öğrenci Alexandros Grigoropoulos’un (Alexis) polis tarafından öldürülmesinin 13. yılında, eylemler gerçekleşti.
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yunanistan, atina, polis, protesto, gösteri, alexandros grigoropoulos, фото

Yunanistan'da 13 yıl önce polis tarafından öldürülen Alexis için anma eylemi

03:57 07.12.2021
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Yunanistan'da 15 yaşındayken polis tarafından öldürülen Alexis'in Atina'daki anma eylemlerinde binlerce kişi kol kola yürüdü.
Yunanistan'da 15 yaşındaki öğrenci Alexandros Grigoropoulos’un (Alexis) polis tarafından öldürülmesinin 13. yılında, eylemler gerçekleşti.
© REUTERS / Costas BaltasAlexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008’de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina’nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Alexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008’de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina’nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Costas Baltas
Alexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008’de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina’nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
© REUTERS / Costas BaltasAlexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı.
Alexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Costas Baltas
Alexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı.
© REUTERS / Costas BaltasGrigoropoulos’u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Grigoropoulos’u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - Sputnik Türkiye
3/4
© REUTERS / Costas Baltas
Grigoropoulos’u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
© REUTERS / Louiza VradiKorkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019’da serbest bırakılmıştı.
Korkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019’da serbest bırakılmıştı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Louiza Vradi
Korkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019’da serbest bırakılmıştı.
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