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Yunanistan'da 13 yıl önce polis tarafından öldürülen Alexis için anma eylemi
Yunanistan'da 15 yaşındayken polis tarafından öldürülen Alexis'in Atina'daki anma eylemlerinde binlerce kişi kol kola yürüdü.
Yunanistan'da 15 yaşındaki öğrenci Alexandros Grigoropoulos’un (Alexis) polis tarafından öldürülmesinin 13. yılında, eylemler gerçekleşti.
© REUTERS / Costas BaltasAlexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008’de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina’nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Alexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008’de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina’nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
© REUTERS / Costas BaltasAlexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı.
Alexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı.
© REUTERS / Costas BaltasGrigoropoulos’u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Grigoropoulos’u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
© REUTERS / Louiza VradiKorkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019’da serbest bırakılmıştı.
Korkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019’da serbest bırakılmıştı.