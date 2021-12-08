Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı

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Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan etkinlik alanlarının Moskova'daki merkezi, bu yıl da Kızıl Meydan oldu. 2022 senesine giriş için rengarenk ışıklandırılan şehir, 6 Ocak'ta kutlanacak olan Noel için de ayrıca süslendi.