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https://tr.sputniknews.com/20211208/1051569452.html
Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan etkinlik alanlarının Moskova'daki merkezi, bu yıl da Kızıl Meydan oldu. 2022 senesine giriş... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, rusya, moskova, yılbaşı, kızıl meydan, noel, hazırlık, buz pisti, kış, yeni yıl, kurtarıcı isa katedrali, kutlama, paten

Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı

16:18 08.12.2021 (güncellendi: 16:52 08.12.2021)
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Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan etkinlik alanlarının Moskova'daki merkezi, bu yıl da Kızıl Meydan oldu. 2022 senesine giriş için rengarenk ışıklandırılan şehir, 6 Ocak'ta kutlanacak olan Noel için de ayrıca süslendi.
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Kasımın son haftasında başlayan, Moskova'nın en büyük paten pistinin yılbaşı hazırlıkları bitti. Rusya Fuar Merkezi'nde yer alan buz pisti, çeşitli süslemelerle donatıldı.

Kasımın son haftasında başlayan, Moskova&#x27;nın en büyük paten pistinin yılbaşı hazırlıkları bitti. Rusya Fuar Merkezi&#x27;nde yer alan buz pisti, çeşitli süslemelerle donatıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Kasımın son haftasında başlayan, Moskova'nın en büyük paten pistinin yılbaşı hazırlıkları bitti. Rusya Fuar Merkezi'nde yer alan buz pisti, çeşitli süslemelerle donatıldı.

© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Moskova sakinlerinin Noel'de uğrak noktası olan Rus Ortodoks kiliselerinden, Kurtarıcı İsa Katedrali'nin önündeki hazırlıklar da tamamlandı.

Moskova sakinlerinin Noel&#x27;de uğrak noktası olan Rus Ortodoks kiliselerinden, Kurtarıcı İsa Katedrali&#x27;nin önündeki hazırlıklar da tamamlandı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Moskova sakinlerinin Noel'de uğrak noktası olan Rus Ortodoks kiliselerinden, Kurtarıcı İsa Katedrali'nin önündeki hazırlıklar da tamamlandı.

© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Katedral kutlamalara hazır olsa da, 6 Ocak'ta yapılacak olan Noel ayinlerine girişler, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı tutulacak.

Katedral kutlamalara hazır olsa da, 6 Ocak&#x27;ta yapılacak olan Noel ayinlerine girişler, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı tutulacak. - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Katedral kutlamalara hazır olsa da, 6 Ocak'ta yapılacak olan Noel ayinlerine girişler, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı tutulacak.

© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA

Moskova'nın kalbi Kızıl Meydan'a ise, Yeni Yıl ve Noel pazarı kuruldu. Hediyelik eşya satışlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler için de organize edilen panayır, dünyanın en iyi Noel pazarları arasında gösteriliyor.

Moskova&#x27;nın kalbi Kızıl Meydan&#x27;a ise, Yeni Yıl ve Noel pazarı kuruldu. Hediyelik eşya satışlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler için de organize edilen panayır, dünyanın en iyi Noel pazarları arasında gösteriliyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA

Moskova'nın kalbi Kızıl Meydan'a ise, Yeni Yıl ve Noel pazarı kuruldu. Hediyelik eşya satışlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler için de organize edilen panayır, dünyanın en iyi Noel pazarları arasında gösteriliyor.

© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA

Ailelerin hep birlikte ziyaret ettiği alanda çocuklar da renkli atmosfere ortak olma fırsatı yakalıyor.

Ailelerin hep birlikte ziyaret ettiği alanda çocuklar da renkli atmosfere ortak olma fırsatı yakalıyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA

Ailelerin hep birlikte ziyaret ettiği alanda çocuklar da renkli atmosfere ortak olma fırsatı yakalıyor.

© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA

Moskova'nın farklı noktalarına yerleştirilen buz pistlerinden biri de Kızıl Meydan'a kurulan etkinlik alanına yapıldı. Pistin çevresi de süslenerek yeni yıl için ışıklandırıldı.

Moskova&#x27;nın farklı noktalarına yerleştirilen buz pistlerinden biri de Kızıl Meydan&#x27;a kurulan etkinlik alanına yapıldı. Pistin çevresi de süslenerek yeni yıl için ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA

Moskova'nın farklı noktalarına yerleştirilen buz pistlerinden biri de Kızıl Meydan'a kurulan etkinlik alanına yapıldı. Pistin çevresi de süslenerek yeni yıl için ışıklandırıldı.

© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Turistlerin de ilgisini çeken özel hazırlıkları şehrin çeşitli yerlerinde görmek mümkün.

Turistlerin de ilgisini çeken özel hazırlıkları şehrin çeşitli yerlerinde görmek mümkün. - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV

Turistlerin de ilgisini çeken özel hazırlıkları şehrin çeşitli yerlerinde görmek mümkün.

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