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Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan etkinlik alanlarının Moskova'daki merkezi, bu yıl da Kızıl Meydan oldu. 2022 senesine giriş... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:18+0300
2021-12-08T16:18+0300
2021-12-08T16:52+0300
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rusya
moskova
yılbaşı
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noel
hazırlık
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kış
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Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı 16:18 08.12.2021 (güncellendi: 16:52 08.12.2021)
Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan etkinlik alanlarının Moskova'daki merkezi, bu yıl da Kızıl Meydan oldu. 2022 senesine giriş için rengarenk ışıklandırılan şehir, 6 Ocak'ta kutlanacak olan Noel için de ayrıca süslendi.
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV
Kasımın son haftasında başlayan, Moskova'nın en büyük paten pistinin yılbaşı hazırlıkları bitti. Rusya Fuar Merkezi'nde yer alan buz pisti, çeşitli süslemelerle donatıldı.
Kasımın son haftasında başlayan, Moskova'nın en büyük paten pistinin yılbaşı hazırlıkları bitti. Rusya Fuar Merkezi'nde yer alan buz pisti, çeşitli süslemelerle donatıldı.
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV
Moskova sakinlerinin Noel'de uğrak noktası olan Rus Ortodoks kiliselerinden, Kurtarıcı İsa Katedrali'nin önündeki hazırlıklar da tamamlandı.
Moskova sakinlerinin Noel'de uğrak noktası olan Rus Ortodoks kiliselerinden, Kurtarıcı İsa Katedrali'nin önündeki hazırlıklar da tamamlandı.
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV
Katedral kutlamalara hazır olsa da, 6 Ocak'ta yapılacak olan Noel ayinlerine girişler, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı tutulacak.
Katedral kutlamalara hazır olsa da, 6 Ocak'ta yapılacak olan Noel ayinlerine girişler, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı tutulacak.
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
Moskova'nın kalbi Kızıl Meydan'a ise, Yeni Yıl ve Noel pazarı kuruldu. Hediyelik eşya satışlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler için de organize edilen panayır, dünyanın en iyi Noel pazarları arasında gösteriliyor.
Moskova'nın kalbi Kızıl Meydan'a ise, Yeni Yıl ve Noel pazarı kuruldu. Hediyelik eşya satışlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler için de organize edilen panayır, dünyanın en iyi Noel pazarları arasında gösteriliyor.
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
Ailelerin hep birlikte ziyaret ettiği alanda çocuklar da renkli atmosfere ortak olma fırsatı yakalıyor.
Ailelerin hep birlikte ziyaret ettiği alanda çocuklar da renkli atmosfere ortak olma fırsatı yakalıyor.
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
Moskova'nın farklı noktalarına yerleştirilen buz pistlerinden biri de Kızıl Meydan'a kurulan etkinlik alanına yapıldı. Pistin çevresi de süslenerek yeni yıl için ışıklandırıldı.
Moskova'nın farklı noktalarına yerleştirilen buz pistlerinden biri de Kızıl Meydan'a kurulan etkinlik alanına yapıldı. Pistin çevresi de süslenerek yeni yıl için ışıklandırıldı.
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV
Turistlerin de ilgisini çeken özel hazırlıkları şehrin çeşitli yerlerinde görmek mümkün.
Turistlerin de ilgisini çeken özel hazırlıkları şehrin çeşitli yerlerinde görmek mümkün.