https://tr.sputniknews.com/20211208/16-yasindaki-genc-araba-benzerligi-sebebiyle-yanlislikla-olduruldu-1051568772.html

21 yaşındaki genç, araba benzerliği sebebiyle yanlışlıkla öldürüldü

21 yaşındaki genç, araba benzerliği sebebiyle yanlışlıkla öldürüldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 16 yaşındaki zanlı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T14:59+0300

2021-12-08T14:59+0300

2021-12-08T15:24+0300

türkiye

istanbul

polis

gaziosmanpaşa

araba

silah

cinayet

silah taşıma

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle ilerlerken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman'ın yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı.Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı.Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildiSilah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti.Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Zanlı 16 yaşındaSilahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan E.S., Duman'ın aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği kaydedildi.Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları derinlemesine çalışmalarının devamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. E.S. kişi ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi.16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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istanbul, polis, gaziosmanpaşa, araba, silah, cinayet, silah taşıma