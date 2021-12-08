Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211208/900-calisani-canli-yayinda-isten-cikartan-patrona-tepki-sirketin-ust-duzey-uc-yetkilisi-istifa-etti-1051568545.html
900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki: Şirketin üst düzey üç yetkilisi istifa etti
900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki: Şirketin üst düzey üç yetkilisi istifa etti
Online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Garg'ın 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda çıkarmasının ardından özür diledi ancak işe... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:59+0300
2021-12-08T14:59+0300
ekonomi
mortgage
ceo
zoom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043932926_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c702eaee3ae17e2bafe74d2e2deea5d.jpg
New York merkezli online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Vishal Garg, 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda işten çıkardı.Garg, ekibinin yüzde 15'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu öne sürmüştü.Bununla birlikte işçilerin işten çıkartıldığı Zoom toplantısının kaydını daha sonra TikTok ve YouTube gibi platformlarda da paylaşan Garg'a sosyal medyadan ve çalışanlarından tepkiler de gecikmemişti.Garg gelen tepkiler üzerine özür diledi, ancak bu, şirketin üst düzey ekibinden üç kişinin istifasına engel olamadı. Halkla ilişkiler sorumlusu Tanya Gillogley, pazarlama müdürü Melanie Hahn ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Patrick Lenihan istifalarını şirket yönetimine sundu.Şirket içinden Daily Beast'e konuşan bir kaynak, "Bu ilk istifa dalgası ve daha fazlası da gelecek" dedi.Şirketin yaklaşık yüzde 15'inin kovulduğu haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg, "Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız. Bu işyerindeki görevinize şu andan itibaren son verilmiştir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Garg, "Piyasa değişti" savunusu yapmış ancak şirketin Japon bankası Softbank tarafından desteklenen 750 milyon dolarlık yatırımdan bahsetmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/900-calisanini-zoom-toplantisinda-isten-cikartan-ceo-bu-aramayi-aldiysaniz-sanssizsiniz-1051494913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043932926_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7c8081dc92a53c7178d34f806ccb17c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mortgage, ceo, zoom

900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki: Şirketin üst düzey üç yetkilisi istifa etti

14:59 08.12.2021
© AP Photo / Mark LennihanZoom, salgın döneminde rekor gelir elde etti
Zoom, salgın döneminde rekor gelir elde etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
Abone ol
Online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Garg'ın 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda çıkarmasının ardından özür diledi ancak işe yaramadı. Şirketin üç üst düzey yetkilisi tepki göstermek için istifa etti, devamı da gelecek.
New York merkezli online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Vishal Garg, 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda işten çıkardı.

Garg, ekibinin yüzde 15'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu öne sürmüştü.

Bununla birlikte işçilerin işten çıkartıldığı Zoom toplantısının kaydını daha sonra TikTok ve YouTube gibi platformlarda da paylaşan Garg'a sosyal medyadan ve çalışanlarından tepkiler de gecikmemişti.

Garg gelen tepkiler üzerine özür diledi, ancak bu, şirketin üst düzey ekibinden üç kişinin istifasına engel olamadı. Halkla ilişkiler sorumlusu Tanya Gillogley, pazarlama müdürü Melanie Hahn ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Patrick Lenihan istifalarını şirket yönetimine sundu.

Şirket içinden Daily Beast'e konuşan bir kaynak, "Bu ilk istifa dalgası ve daha fazlası da gelecek" dedi.
Şirketin yaklaşık yüzde 15'inin kovulduğu haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg, "Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız. Bu işyerindeki görevinize şu andan itibaren son verilmiştir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Garg, "Piyasa değişti" savunusu yapmış ancak şirketin Japon bankası Softbank tarafından desteklenen 750 milyon dolarlık yatırımdan bahsetmemişti.
Emlak, konut, inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız
6 Aralık, 17:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:29UEFA'dan TFF'ye uyarı: Çok fazla Pro Lisans veriyorsunuz
15:23'Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi, pasaportu üzerinden teşhis edildi'
15:20Kremlin: Rusya ve ABD, stratejik sorunları ile ilgili görüşmelere hız vermeyi planlıyor
15:17Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru
15:16Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin
15:09Rusya'da 13 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası
15:08Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
15:02İntihar eden 2 asker, yıllar sonra şehit sayıldı
15:02'Stokçuluk suçu' ceza yasasında nasıl geçiyor? Otomobil saklamak kapsama girer mi?
14:5921 yaşındaki genç, araba benzerliği sebebiyle yanlışlıkla öldürüldü
14:59900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki: Şirketin üst düzey üç yetkilisi istifa etti
14:53Samsun ve Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
14:50Trabzon'da 4 noktada orman yangını
14:47Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
14:46NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı
14:43Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yazılım ve oyun ihracatına yönelik yeni destek paketi geliyor
14:41Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası
14:39Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinde ürün olduğu halde piyasaya sürmemek İslam'da yasaktır
14:37Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti
14:26Kovid-19 sebebiyle 4 günlükken apendiksi patlayan bebek, tıp literatürüne girecek