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AB: Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor
AB: Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, dünya genelinde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, gösterdiği... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:59+0300
2021-12-08T12:59+0300
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, dünya genelinde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, gösterdiği misafirperverlik ve cömertlik dolayısıyla takdiri hak ettiğini söyledi.Lenarcic, AB fonlarıyla yürütülen Sosyal Uyum Yardım Programı'na (ESSN) ilişkin temasları kapsamında Ankara'da olduğu sırada AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda taşıdığı yükün farkında olduklarını dile getiren Lenarcic, AB'nin bu konuda daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.ESSN'in bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı yardım faaliyeti olduğunun altını çizen Lenarcic, şöyle devam etti:"Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor. AB, Türkiye'nin misafirperverliğini ve cömertliğini kabul ediyor, bu konuda yardım etmeye de hazır. Bu nedenle 5 yıldan fazla bir süredir mültecilere yardım eden ESSN programına destek veriyor. Bu program kapsamında şimdiye dek 6 milyar avro verilmesi taahhüt edilirken, 3 milyar avroluk bir miktarın da 2024'e kadar ödeneceği duyuruldu"'İklim değişikliği kaynaklı sorunlar yeni bir göç krizine yol açabilir'Lenarcic, küresel iklim krizinin de önlem alınması gereken bir tehlike olduğuna işaret ederek, iklim krizinin daha fazla insanın yer alacağı yeni bir göç dalgasına neden olabileceğini belirtti.AB önderliğinde imzalanan Yeşil Mutabakat ile Avrupa kıtasının 2050'ye kadar karbon nötr olan ilk kıta olmayı hedeflediğini kaydeden Lenarcic, "İklim krizi kaynaklı değişimleri küçümsememeliyiz çünkü çevresel koşulların olumsuz etkileri nedeniyle gelecekte çok sayıda insan yeni yaşam alanları bulmak için yola çıkmak zorunda kalabilir. Bu da yeni bir göç krizine yol açar." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210321/ab-ile-gocmen-anlasmasi-5-yilini-doldurdu-turkiye-siginmacilarin-bekleme-odasi-olarak-mi-kalacak-1044081511.html
https://tr.sputniknews.com/20211028/afrikada-iklim-krizi-2050ye-kadar-milyonlarca-kisiyi-goce-zorlayabilir-1050269578.html
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türkiye, ab, göçmen krizi, iklim krizi

AB: Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor

12:59 08.12.2021
© AA / Arif Hüdaverdi YamanGöçmen, sığınmacı, mülteci, Edirne-Yunanistan
Göçmen, sığınmacı, mülteci, Edirne-Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, dünya genelinde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, gösterdiği misafirperverlik ve cömertlik dolayısıyla takdiri hak ettiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, dünya genelinde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, gösterdiği misafirperverlik ve cömertlik dolayısıyla takdiri hak ettiğini söyledi.
Lenarcic, AB fonlarıyla yürütülen Sosyal Uyum Yardım Programı'na (ESSN) ilişkin temasları kapsamında Ankara'da olduğu sırada AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda taşıdığı yükün farkında olduklarını dile getiren Lenarcic, AB'nin bu konuda daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
ESSN'in bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı yardım faaliyeti olduğunun altını çizen Lenarcic, şöyle devam etti:
"Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor. AB, Türkiye'nin misafirperverliğini ve cömertliğini kabul ediyor, bu konuda yardım etmeye de hazır. Bu nedenle 5 yıldan fazla bir süredir mültecilere yardım eden ESSN programına destek veriyor. Bu program kapsamında şimdiye dek 6 milyar avro verilmesi taahhüt edilirken, 3 milyar avroluk bir miktarın da 2024'e kadar ödeneceği duyuruldu"
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'İklim değişikliği kaynaklı sorunlar yeni bir göç krizine yol açabilir'

Lenarcic, küresel iklim krizinin de önlem alınması gereken bir tehlike olduğuna işaret ederek, iklim krizinin daha fazla insanın yer alacağı yeni bir göç dalgasına neden olabileceğini belirtti.
AB önderliğinde imzalanan Yeşil Mutabakat ile Avrupa kıtasının 2050'ye kadar karbon nötr olan ilk kıta olmayı hedeflediğini kaydeden Lenarcic, "İklim krizi kaynaklı değişimleri küçümsememeliyiz çünkü çevresel koşulların olumsuz etkileri nedeniyle gelecekte çok sayıda insan yeni yaşam alanları bulmak için yola çıkmak zorunda kalabilir. Bu da yeni bir göç krizine yol açar." ifadesini kullandı.
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