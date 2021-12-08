https://tr.sputniknews.com/20211208/abd-konsoloslugundan-astronot-adayi-adanali-denize-tebrik-1051582880.html

ABD Konsolosluğu'ndan astronot adayı Adanalı Deniz'e tebrik

ABD Konsolosluğu'ndan astronot adayı Adanalı Deniz'e tebrik

ABD Adana Konsolosluğu, NASA tarafından 2021 astronot aday programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham (36) için tebrik mesajı yayımladı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

nasa

deniz burnham

astronot

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burnham'ın, 2021 astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu.Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.ABD Adana Konsolosluğu da Deniz Burnham'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Burnham hakkında bilgilere de yer verilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

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abd, nasa, deniz burnham, astronot