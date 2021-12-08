https://tr.sputniknews.com/20211208/abd-rusya-liderlerinin-gorusmesini-memnuniyetle-karsilayan-nato-genel-sekreterinden-diyalog-cagrisi-1051585891.html

ABD-Rusya liderlerinin görüşmesini memnuniyetle karşılayan NATO Genel Sekreteri’nden diyalog çağrısı

ABD-Rusya liderlerinin görüşmesini memnuniyetle karşılayan NATO Genel Sekreteri’nden diyalog çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin arasındaki görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ukrayna'daki durum da dahil... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T22:23+0300

2021-12-08T22:23+0300

2021-12-08T22:25+0300

dünya

vladimir putin

nato

joe biden

jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'da düzenlenen bir konferansa çevirimiçi katılarak yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün yaptıkları görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere tüm sorunları çözmek için diyaloğun önemini vurguladı.Stoltenberg, “ABD ve Rusya Başkanları arasında dün gerçekleşen görüşmeyi memnuniyetle karşılıyorum, bu sefer Rusya'nın askeri güç kullanmayacağını, Avrupa'da egemen ve bağımsız bir devlet olan Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceğini umuyoruz” diye konuştu.Rusya ile diyaloğun önemini vurgulayan Stoltenberg, “Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve niyetlerinde şeffaf olmaya çağırdık. Diyalog bir çözümdür, siyasi bir çözüme ihtiyaç var, bu nedenle Rusya'yı gerilimi düşürmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html

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vladimir putin, nato, joe biden, jens stoltenberg