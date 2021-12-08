https://tr.sputniknews.com/20211208/abdde-3-senatorden-suudi-arabistana-fuze-satisini-engellemek-icin-tasari-1051550550.html

ABD'de 3 senatörden Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı

ABD'de 3 senatörden Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı

ABD'de Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders ve Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mike Lee, Suudi Arabistan'a onaylanan... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T03:10+0300

2021-12-08T03:10+0300

2021-12-08T03:11+0300

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füze

senato

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amraam füzesi

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zaman önce onay verdiği uçaklar için füze fırlatma rayları ve füze mühimmatının satışına yönelik Kongre'den yeni bir adım geldi.Senatör Paul, Sanders ve Lee'nin ortak olarak sunduğu tasarıda, "Suudi Arabistan'a aşağıdaki silah satışları yasaktır: Silah İhracat Kontrol Yasası kapsamında Kongreye sunulan 20-11 Nolu İletimde belirtilen ve 15 Kasım 2021'de Kongre kayıtlarına eklenen savunma malzemeleri: 280 adet AIM-120C-7C Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri (AMRAAM), 596 adet LAU-128 Füze Fırlatma Rayları, konteynerler, silah destek ekipmanı, yedek ve bakım parçaları, ABD hükümeti veya şirketlerinin mühendislik, teknik ve lojistik destekleri ile ilgili elemanlar" ifadelerine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a söz konusu silahların satışına onay verdiğini açıklamıştı.Dışişleri açıklamasında bu mühimmatın satış bedelinin 650 milyon dolar değerinde olduğu ve bu füzelerin Suudi Arabistan'ın F-15 ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için verileceği kaydedilmişti.ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.Söz konusu 30 iş günü henüz dolmadığı için bu karar tasarısı Dışişleri Bakanlığı'nın satış kararını durdurmuş olacak.

https://tr.sputniknews.com/20211207/wsj-savunma-fuzeleri-tukenen-suudi-arabistan-ikmal-talep-ediyor-1051540121.html

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abd, suudi arabistan, rand paul, kentucky, bernie sanders, füze, senato, satış, amraam füzesi, mike lee