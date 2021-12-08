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ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul'dan Rusya'ya ‘kademeli’ yaptırımlar getirilmesi önerisi
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul'dan Rusya'ya ‘kademeli’ yaptırımlar getirilmesi önerisi
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikasını etkilemek için yaptırım rejiminin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:27+0300
2021-12-08T00:27+0300
dünya
abd
rusya
yaptırım
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ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Washington Post' için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikasını etkilemek için yaptırım rejiminin değiştirilmesi önerisinde bulundu.McFaul, Batılı ülkeler ve Kiev'in Moskova'yı Rus-Ukrayna sınırına asker yığmakla suçladığı bahar aylarındaki durumu hatırlatarak, ABD Başkanı Joe Biden'in Cenevre'de Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine ve o sıralar tamamlanmak üzere olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına yaptırım uygulamayı reddetmesine tepki gösterdi.Eski büyükelçi, Moskova’nın politikalarına etki edebilmek için ‘B planına geçilmesi’ gerektiğine vurgu yaparak, “Rusya konusunda Biden, zorlayıcı diplomasiyi esas almalı” diye görüş belirtti.Washington’un Rusya’yı işbirliğine zorlaması gerektiğini belirten McFaul, ayrıca Donbass ile ilgili çözüm müzakerelerine yeni bir ABD temsilcisinin atanması ve Washington'un ‘Normandiya Formatı’ görüşmelerine katılması gerektiğini savundu.ABD ve Avrupalı müttefiklerinin olası ‘Rus saldırganlığına’ karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlamaları gerektiğini kaydeden McFaul, “Bu yaptırımlar ciddi olmalı ve paketler kamuoyuna açıkça ve hemen açıklanmalı. Böylece Batı’nın tümünün planlarımıza sıkı sıkıya bağlı kalmalarını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.Mevcut Rusya karşıtı önlemlerin Moskova'nın tutumunu değiştirmeyeceğinden emin olduğunu belirten diplomat “Yeni bir modele ihtiyacımız var; Rusya'ya karşı kademeli yaptırımlar modeli” ifadelerine yer verdi.Donbas'taki silahlı çatışmalar sona erinceye kadar Rusya'ya yönelik kısıtlamaların ağırlaştırılarak devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan McFaul, “Rusya'nın kendisini park etmenin yasak olduğu yere park etmiş bir sürücü gibi hissetmesi gerekiyor. Aracınızı park etmenin yasak olduğu yere her park edişinizde bir ‘makbuz’ alırsınız” ifadeleriyle bitirdi.
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abd, rusya, yaptırım

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul'dan Rusya'ya ‘kademeli’ yaptırımlar getirilmesi önerisi

00:27 08.12.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOV
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ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikasını etkilemek için yaptırım rejiminin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Washington Post' için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikasını etkilemek için yaptırım rejiminin değiştirilmesi önerisinde bulundu.
McFaul, Batılı ülkeler ve Kiev'in Moskova'yı Rus-Ukrayna sınırına asker yığmakla suçladığı bahar aylarındaki durumu hatırlatarak, ABD Başkanı Joe Biden'in Cenevre'de Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine ve o sıralar tamamlanmak üzere olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına yaptırım uygulamayı reddetmesine tepki gösterdi.
Eski büyükelçi, Moskova’nın politikalarına etki edebilmek için ‘B planına geçilmesi’ gerektiğine vurgu yaparak, “Rusya konusunda Biden, zorlayıcı diplomasiyi esas almalı” diye görüş belirtti.
Washington’un Rusya’yı işbirliğine zorlaması gerektiğini belirten McFaul, ayrıca Donbass ile ilgili çözüm müzakerelerine yeni bir ABD temsilcisinin atanması ve Washington'un ‘Normandiya Formatı’ görüşmelerine katılması gerektiğini savundu.
ABD ve Avrupalı müttefiklerinin olası ‘Rus saldırganlığına’ karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlamaları gerektiğini kaydeden McFaul, “Bu yaptırımlar ciddi olmalı ve paketler kamuoyuna açıkça ve hemen açıklanmalı. Böylece Batı’nın tümünün planlarımıza sıkı sıkıya bağlı kalmalarını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Mevcut Rusya karşıtı önlemlerin Moskova'nın tutumunu değiştirmeyeceğinden emin olduğunu belirten diplomat “Yeni bir modele ihtiyacımız var; Rusya'ya karşı kademeli yaptırımlar modeli” ifadelerine yer verdi.
Donbas'taki silahlı çatışmalar sona erinceye kadar Rusya'ya yönelik kısıtlamaların ağırlaştırılarak devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan McFaul, “Rusya'nın kendisini park etmenin yasak olduğu yere park etmiş bir sürücü gibi hissetmesi gerekiyor. Aracınızı park etmenin yasak olduğu yere her park edişinizde bir ‘makbuz’ alırsınız” ifadeleriyle bitirdi.
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