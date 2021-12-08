https://tr.sputniknews.com/20211208/afaddan-antalya-uyarisi-bilanco-aciklandi-1051552070.html
AFAD'dan Antalya uyarısı: Bilanço açıklandı
AFAD'dan Antalya uyarısı: Bilanço açıklandı
Antalya'da son 24 saat içerisinde 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T06:37+0300
2021-12-08T06:37+0300
2021-12-08T06:36+0300
yaşam
antalya
afad
fırtına
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
uyarı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve yağışın çeşitli olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ve ihbarlara ilgili kurumların sevk edildiği ifade edilen açıklamada, müdahale çalışmalarına AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerinin katıldığı hatırlatıldı.Son 24 saat içerisinde fırtınanın hızının saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarının ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayının medyana geldiği bildirilen açıklamada, 6 aracın mahsur kaldığı, 2 trafo ve 1 teknenin de zarar gördüğü kaydedildi.Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.
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antalya, afad, fırtına, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), uyarı
AFAD'dan Antalya uyarısı: Bilanço açıklandı
Antalya'da son 24 saat içerisinde 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi ve 7 çatı uçması olayı medyana geldi, 6 araç mahsur kaldı ve 2 trafo ile 1 tekne zarar gördü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve yağışın çeşitli olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ve ihbarlara ilgili kurumların sevk edildiği ifade edilen açıklamada, müdahale çalışmalarına AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerinin katıldığı hatırlatıldı.
Son 24 saat içerisinde fırtınanın hızının saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarının ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayının medyana geldiği bildirilen açıklamada, 6 aracın mahsur kaldığı, 2 trafo ve 1 teknenin de zarar gördüğü kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.