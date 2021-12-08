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Akşener: En kritik kurumlar, 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez
Akşener: En kritik kurumlar, 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T18:22+0300
2021-12-08T18:22+0300
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Manisa'da konuşan Akşener, “Benim bu gezilerimden ağalar çok rahatsız. Çok üzülüyorlar. (‘Yuh' diyenleri susturarak) Bu öfke ve nefret dili bizim değil. Biz kafa bulacağız onlarla. Biz eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.İYİ Parti lideri, "Gençler işsiz. Her yere üniversite açtılar, iş bulmayı 4 sene ötelemek için açmışlar üniversiteleri; plansız, programsız üniversiteler ve mezun olan gençler işsiz. Pek çok öğretmen yetiştiren okul açmışlar, mezun olan öğretmenler işsiz. İş bulabilen tezgahtarlık yapıyor. Esnaf satacak, sanayici üretsin. Esnaf satacak, çiftçi üretsin. O üretecek, o satacak. Ve istihdamın gittikçe azaldığı bir Türkiye" diye konuştu.Sözcü gazetesinden İlker Kılıçarslan'ın haberine göre, Akşener, "Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum: ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Tank Palet Fabrikası'ndan sonra ikinci bir… Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız… Oralara el uzatanların o ellerini oradan çektireceğiz. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez.” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211208/aselsan-genel-muduru-gorgunden-mesaj-milletimizin-bagrindan-ciktik-ve-hep-orada-kalacagiz-1051578037.html
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Akşener: En kritik kurumlar, 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez

18:22 08.12.2021
© AA / Evrim AydınMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA / Evrim Aydın
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez” dedi.
Manisa'da konuşan Akşener, “Benim bu gezilerimden ağalar çok rahatsız. Çok üzülüyorlar. (‘Yuh' diyenleri susturarak) Bu öfke ve nefret dili bizim değil. Biz kafa bulacağız onlarla. Biz eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri, "Gençler işsiz. Her yere üniversite açtılar, iş bulmayı 4 sene ötelemek için açmışlar üniversiteleri; plansız, programsız üniversiteler ve mezun olan gençler işsiz. Pek çok öğretmen yetiştiren okul açmışlar, mezun olan öğretmenler işsiz. İş bulabilen tezgahtarlık yapıyor. Esnaf satacak, sanayici üretsin. Esnaf satacak, çiftçi üretsin. O üretecek, o satacak. Ve istihdamın gittikçe azaldığı bir Türkiye" diye konuştu.
Sözcü gazetesinden İlker Kılıçarslan'ın haberine göre, Akşener, "Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum: ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Tank Palet Fabrikası'ndan sonra ikinci bir… Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız… Oralara el uzatanların o ellerini oradan çektireceğiz. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez.” açıklamasında bulundu.
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