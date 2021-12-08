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Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru
Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru
Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021 - 2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekorunun sahibi oldu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:17+0300
2021-12-08T15:23+0300
anadolu efes
spor
basketbol
rekor
seyirci
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Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve Turkish Airlines EuroLeague 2021–2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu.Anadolu Efes’e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 10 bin taraftarı salonlarında ağırladı.Sezonluk taraftar ortalamalarıyla son yıllarda EuroLeague’de çok istikrarlı bir başarı elde eden Anadolu Efes, 2021 – 2022 sezonunun kalan bölümü için kombine satışlarını da sürdürüyor. Kapalı gişe maçlar için önceden yerlerini garantilemek isteyen Anadolu Efes taraftarları, kombinelere büyük ilgi gösteriyor.Anadolu Efes, bir sonraki EuroLeague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz’i ağırlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211204/anadolu-efes-barcelonaya-uzatmalarda-yenildi-1051435719.html
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anadolu efes, basketbol, rekor, seyirci

Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

15:17 08.12.2021 (güncellendi: 15:23 08.12.2021)
© DHAAnadolu Efes taraftarı
Anadolu Efes taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021 - 2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekorunun sahibi oldu.
Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve Turkish Airlines EuroLeague 2021–2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu.
Anadolu Efes’e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 10 bin taraftarı salonlarında ağırladı.
Sezonluk taraftar ortalamalarıyla son yıllarda EuroLeague’de çok istikrarlı bir başarı elde eden Anadolu Efes, 2021 – 2022 sezonunun kalan bölümü için kombine satışlarını da sürdürüyor. Kapalı gişe maçlar için önceden yerlerini garantilemek isteyen Anadolu Efes taraftarları, kombinelere büyük ilgi gösteriyor.
Anadolu Efes, bir sonraki EuroLeague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz’i ağırlayacak.
Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
SPOR
Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi
4 Aralık, 02:44
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