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Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu
Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu
Ankara Barosu'nun yeni Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılan yeni seçim ile Kemal Koranel olarak belirlendi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T20:35+0300
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ankara barosu
türkiye
erinç sağkan
kemal koranel
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Ankara Barosu'nun önceki Başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı. Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Zafer Doğan Bilgin seçildi. Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
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ankara barosu, erinç sağkan, kemal koranel

Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu

20:35 08.12.2021 (güncellendi: 20:44 08.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter / Kemal KoranelKemal Koranel
Kemal Koranel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : Twitter / Kemal Koranel
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Ankara Barosu'nun yeni Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılan yeni seçim ile Kemal Koranel olarak belirlendi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Ankara Barosu'nun önceki Başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı.
Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Zafer Doğan Bilgin seçildi. Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
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