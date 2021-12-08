https://tr.sputniknews.com/20211208/ankara-barosunun-yeni-baskani-kemal-koranel-oldu-1051582473.html

Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu

Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu

Ankara Barosu'nun yeni Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılan yeni seçim ile Kemal Koranel olarak belirlendi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T20:35+0300

2021-12-08T20:35+0300

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ankara barosu

türkiye

erinç sağkan

kemal koranel

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Ankara Barosu'nun önceki Başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı. Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Zafer Doğan Bilgin seçildi. Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

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ankara barosu, erinç sağkan, kemal koranel