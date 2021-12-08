EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için kampanya başlattı
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarını ödemekte zorlananlar için dayanışma kampanyası başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İyilik Hastalıklardan Daha Bulaşıcıdır" ve "Birlikte Başaracağız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında fatura borçları olan ailelerin isimlerinin yer aldığı listenin "https://suver.aski.gov.tr" adresi üzerinden paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşıma da yer verildi:
"Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için http://suver.aski.gov.tr"
Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 7, 2021
Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim.
Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için: https://t.co/gJ88vVByhd pic.twitter.com/eKcybggOwj