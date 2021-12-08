https://tr.sputniknews.com/20211208/ankara-buyuksehir-belediyesi-su-faturalarini-odemekte-zorlananlar-icin-kampanya-baslatti-1051555113.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için kampanya başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için kampanya başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarını ödemekte zorlananlar için dayanışma kampanyası başlattı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T09:57+0300

2021-12-08T09:57+0300

2021-12-08T09:57+0300

ekonomi

ankara

mansur yavaş

yardım

fatura

abb

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İyilik Hastalıklardan Daha Bulaşıcıdır" ve "Birlikte Başaracağız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında fatura borçları olan ailelerin isimlerinin yer aldığı listenin "https://suver.aski.gov.tr" adresi üzerinden paylaşıldığı belirtildi.Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşıma da yer verildi:

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ankara, mansur yavaş, yardım, fatura, abb