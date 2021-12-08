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Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için kampanya başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için kampanya başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarını ödemekte zorlananlar için dayanışma kampanyası başlattı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:57+0300
2021-12-08T09:57+0300
ekonomi
ankara
mansur yavaş
yardım
fatura
abb
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İyilik Hastalıklardan Daha Bulaşıcıdır" ve "Birlikte Başaracağız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında fatura borçları olan ailelerin isimlerinin yer aldığı listenin "https://suver.aski.gov.tr" adresi üzerinden paylaşıldığı belirtildi.Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşıma da yer verildi:
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ankara, mansur yavaş, yardım, fatura, abb

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için kampanya başlattı

09:57 08.12.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarını ödemekte zorlananlar için dayanışma kampanyası başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İyilik Hastalıklardan Daha Bulaşıcıdır" ve "Birlikte Başaracağız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında fatura borçları olan ailelerin isimlerinin yer aldığı listenin "https://suver.aski.gov.tr" adresi üzerinden paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşıma da yer verildi:
"Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için http://suver.aski.gov.tr"
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