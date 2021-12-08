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Araştırma: Güne erken başlayanlar, gece kuşlarına göre daha mutlu
Araştırma: Güne erken başlayanlar, gece kuşlarına göre daha mutlu
Bilim insanlarına göre, mental ve fiziksel sağlık için uyku kadar sosyal destek de almak temel bir ihtiyaç. Bu nedenle geceleri daha sosyal olan insanlar... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:56+0300
2021-12-08T12:56+0300
yaşam
uyku
depresyon
gece
üretim
çalışma
gündüz
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Bazı insanlar için sabah saatleri, gün içinde gergin anların yaşandığı vakitler olabiliyor. Fakat son yapılan araştırmaya göre, gündüz daha çok vakit geçiren insanlar gece baykuşlarına göre daha mutlu, sağlıklı ve sosyal. Polonya'daki Varşova Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşları18 ile 55 yaşları arasında değişen 1067 yetişkinle bir anket yaptı.Ankete katılan katılımcılardan gün içerisinde çalışmak için tercih ettikleri saati, ardından memnuniyet düzeylerini, son zamanlarda nasıl hissettiklerini belirlemelerini ölçecek bir dizi soruları cevaplandırmaları istendi. Gece kuşlarının daha az doğal ışığa maruz kalması ve yetersiz uykudan kaynaklı olarak mutluluk seviyelerinin düşük olmasının biyolojik açıklamasının yanı sıra sosyal bir nedeni de var.Buna göre, bireyin aldığı sosyal destek, sevdikleriyle vakit geçirmesi de sağlığı için en az gün ışığı ve uyku kadar gerekli. Geceleri yaşayan insanlar, gündüzleri uyanık olan insanlara göre biraz daha az sosyal destek alıyor. Bu da onların mutluluklarını etkileyebiliyor.Anketin sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, gece daha uyanık ve üretken olan insanların, genel olarak gündüzleri iş veya okul programlarında uyumsuz, tembel ve nezaketsiz olarak algılanabildiğini de belirtti. Ancak aynı çalışma, gece odaklı bireylerin sabah saatlerinde kendilerini yeterli görmekte zorlanabileceklerini belirtti. Bilim insanları, bu durumun sabah odaklı bireyler tarafından ‘tembel veya olumsuz davranışlara sahip’ etiketiyle anılabileceklerinin de altını çizdi. Araştırmada erken kalkan insanların genel olarak daha mutlu olabileceğine ve depresyona girme riskinin daha düşük olabileceğine dair bulgular yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210702/uyku-bozuklugunun-ulser-reflu-obezite-crohn-hastaligi-ve-karaciger-yaglanmasyla-1044869932.html
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uyku, depresyon, gece, üretim, çalışma, gündüz

Araştırma: Güne erken başlayanlar, gece kuşlarına göre daha mutlu

12:56 08.12.2021
© AAUyuma, uyku, kadın
Uyuma, uyku, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Bilim insanlarına göre, mental ve fiziksel sağlık için uyku kadar sosyal destek de almak temel bir ihtiyaç. Bu nedenle geceleri daha sosyal olan insanlar, gündüzleri başkalarıyla iletişim kurarken biraz daha uyumsuz ve depresyona eğilimli olabiliyor.
Bazı insanlar için sabah saatleri, gün içinde gergin anların yaşandığı vakitler olabiliyor. Fakat son yapılan araştırmaya göre, gündüz daha çok vakit geçiren insanlar gece baykuşlarına göre daha mutlu, sağlıklı ve sosyal.

Polonya'daki Varşova Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşları18 ile 55 yaşları arasında değişen 1067 yetişkinle bir anket yaptı.

Ankete katılan katılımcılardan gün içerisinde çalışmak için tercih ettikleri saati, ardından memnuniyet düzeylerini, son zamanlarda nasıl hissettiklerini belirlemelerini ölçecek bir dizi soruları cevaplandırmaları istendi.
Gece kuşlarının daha az doğal ışığa maruz kalması ve yetersiz uykudan kaynaklı olarak mutluluk seviyelerinin düşük olmasının biyolojik açıklamasının yanı sıra sosyal bir nedeni de var.

Buna göre, bireyin aldığı sosyal destek, sevdikleriyle vakit geçirmesi de sağlığı için en az gün ışığı ve uyku kadar gerekli. Geceleri yaşayan insanlar, gündüzleri uyanık olan insanlara göre biraz daha az sosyal destek alıyor. Bu da onların mutluluklarını etkileyebiliyor.
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Anketin sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, gece daha uyanık ve üretken olan insanların, genel olarak gündüzleri iş veya okul programlarında uyumsuz, tembel ve nezaketsiz olarak algılanabildiğini de belirtti.

Ancak aynı çalışma, gece odaklı bireylerin sabah saatlerinde kendilerini yeterli görmekte zorlanabileceklerini belirtti. Bilim insanları, bu durumun sabah odaklı bireyler tarafından ‘tembel veya olumsuz davranışlara sahip’ etiketiyle anılabileceklerinin de altını çizdi.

Araştırmada erken kalkan insanların genel olarak daha mutlu olabileceğine ve depresyona girme riskinin daha düşük olabileceğine dair bulgular yer alıyor.
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