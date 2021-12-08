https://tr.sputniknews.com/20211208/aselsan-genel-muduru-gorgunden-mesaj-milletimizin-bagrindan-ciktik-ve-hep-orada-kalacagiz-1051578037.html

ASELSAN Genel Müdürü Görgün'den mesaj: 'Milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız'

ASELSAN Genel Müdürü Görgün'den mesaj: 'Milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız'

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün sosyal medyadan "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız" ifadelerinin yer aldığı bir videolu mesaj... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T18:12+0300

2021-12-08T18:12+0300

2021-12-08T18:20+0300

aselsan

türkiye

video

haluk görgün

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044703498_0:15:1553:888_1920x0_80_0_0_bb2c4e5a8cd7373408ffde4a7c4ce4df.png

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir videoyu kendi hesabından da paylaştı. Görgün paylaşımında, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/savunma-sanayii-baskani-demirden-aselsan-aciklamasi-bu-bir-dezenformasyonun-parcasi-1051567312.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aselsan, video, haluk görgün, twitter