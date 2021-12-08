ASELSAN Genel Müdürü Görgün'den mesaj: 'Milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız'

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir videoyu kendi hesabından da paylaştı. Görgün paylaşımında, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün sosyal medyadan "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız" ifadelerinin yer aldığı bir videolu mesaj paylaştı.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir videoyu kendi hesabından da paylaştı.
Görgün paylaşımında, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.
46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam! https://t.co/en7aXTYK02