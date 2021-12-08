Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda dün megavatsaat başı 95.8 euro'ya olan kapanış fiyatı yüzde 7.5 artış gösterdi.Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 102.9 euro'ya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.Bu artışta, doğalgaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.Rus enerji devi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23.4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.
Avrupa'da vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 102.9 euro'yu gördü.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda dün megavatsaat başı 95.8 euro'ya olan kapanış fiyatı yüzde 7.5 artış gösterdi.
Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 102.9 euro'ya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Bu artışta, doğalgaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.
Rus enerji devi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23.4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.
Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.