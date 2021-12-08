https://tr.sputniknews.com/20211208/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-son-7-haftanin-en-yuksek-seviyesinde-1051586464.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde

Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde

Avrupa'da vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 102.9 euro'yu gördü. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T22:44+0300

2021-12-08T22:44+0300

2021-12-08T22:44+0300

ekonomi

avrupa

doğalgaz

rekor

fiyat artışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586435_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3b2a837ef7746ab683df401602ae7acc.jpg

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda dün megavatsaat başı 95.8 euro'ya olan kapanış fiyatı yüzde 7.5 artış gösterdi.Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 102.9 euro'ya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.Bu artışta, doğalgaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.Rus enerji devi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23.4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, doğalgaz, rekor, fiyat artışı