Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211208/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-son-7-haftanin-en-yuksek-seviyesinde-1051586464.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde
Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde
Avrupa'da vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 102.9 euro'yu gördü. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T22:44+0300
2021-12-08T22:44+0300
ekonomi
avrupa
doğalgaz
rekor
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586435_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3b2a837ef7746ab683df401602ae7acc.jpg
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda dün megavatsaat başı 95.8 euro'ya olan kapanış fiyatı yüzde 7.5 artış gösterdi.Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 102.9 euro'ya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.Bu artışta, doğalgaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.Rus enerji devi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23.4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586435_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_29d290ea23e276a4facc101c3fca924b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, doğalgaz, rekor, fiyat artışı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde

22:44 08.12.2021
© REUTERS / Angus Mordantdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Angus Mordant
Abone ol
Avrupa'da vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 102.9 euro'yu gördü.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda dün megavatsaat başı 95.8 euro'ya olan kapanış fiyatı yüzde 7.5 artış gösterdi.
Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 102.9 euro'ya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Bu artışta, doğalgaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.
Rus enerji devi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23.4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.
Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
Dün, 22:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:10Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
23:10Çankırı Valiliği: 112 Acil'e yapılan çağrıların yüzde 75'i asılsız
23:05Avustralya Açık'ın katılımcı listesinde Djokovic var, Serena yok
22:49Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur
22:48Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım
22:44Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde
22:36Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası
22:35İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
22:26Blinken: Biden, Demokrasi Zirvesi'nde küresel bağımsız medyaya destek yatırımları açıklayacak
22:23ABD-Rusya liderlerinin görüşmesini memnuniyetle karşılayan NATO Genel Sekreteri’nden diyalog çağrısı
22:21Belarus Dışişleri: Batı, ülkemizin BMGK üyeliğini engelleyebilir
22:19Kılıçdaroğlu: Artık bizim helalleşmemiz lazım, çok böldük, çok kavga ettik
22:13TESK Başkanı Palandöken: Esnaf satacağı ürünü rafına koyamıyor ki stokçuluk yapsın
21:58HDP milletvekili Maçin’e TBMM'de üç birleşime katılmama cezası
21:55DSÖ: Omicron'un küresel bir kriz haline gelmesini önlemek için aşınızı yaptırın
21:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
21:27Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı
20:48Biden: Moskova'nın endişelerini tartışmak için NATO-Rusya toplantısının hazırlıkları yapılıyor
20:43ABD Konsolosluğu'ndan astronot adayı Adanalı Deniz'e tebrik
20:43Çinli kadını öldürüp evini ateşe veren Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendi