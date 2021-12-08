Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211208/avustralya-acikin-katilimci-listesinde-djokovic-var-serena-yok-1051586822.html
Avustralya Açık'ın katılımcı listesinde Djokovic var, Serena yok
Avustralya Açık'ın katılımcı listesinde Djokovic var, Serena yok
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in adı organizasyonun... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:05+0300
2021-12-08T23:05+0300
spor
serena williams
novak djokovic
avustralya açık
turnuva
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_48b4b01395304d8026631785efb90739.jpg
Avustralya Açık organizatörleri tarafından yayımlanan listede, tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic'in yanı sıra aşı olup olmadığını paylaşmayan klasmanın 2 numarası Rus Daniil Medvedev ile 4 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas da bulunuyor.Kariyerinde 7'si Avustralya Açık'ta olmak üzere toplam 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki ABD'li Serena Williams ise hazır olmadığı gerekçesiyle turnuvaya katılmayacak.En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.Bu arada geçen ay Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşı zorunluluğunu eleştirerek, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/kovid-19-asisi-olmayan-tenisci-avustralya-acika-katilamayacak-1050984598.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1077:808_1920x0_80_0_0_38acc5210eb308b5d66b6c062d612ac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
serena williams, novak djokovic, avustralya açık, turnuva, koronavirüs aşısı

Avustralya Açık'ın katılımcı listesinde Djokovic var, Serena yok

23:05 08.12.2021
© REUTERS / Asanka Brendon RatnayakeNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake
Abone ol
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in adı organizasyonun açıkladığı katılımcı listesinde yer aldı.
Avustralya Açık organizatörleri tarafından yayımlanan listede, tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic'in yanı sıra aşı olup olmadığını paylaşmayan klasmanın 2 numarası Rus Daniil Medvedev ile 4 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas da bulunuyor.
Kariyerinde 7'si Avustralya Açık'ta olmak üzere toplam 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki ABD'li Serena Williams ise hazır olmadığı gerekçesiyle turnuvaya katılmayacak.
En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.
Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.
Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
Bu arada geçen ay Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşı zorunluluğunu eleştirerek, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.
tenis-raket-tenis topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
SPOR
Kovid-19 aşısı olmayan tenisçi Avustralya Açık'a katılamayacak
20 Kasım, 10:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:10Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
23:10Çankırı Valiliği: 112 Acil'e yapılan çağrıların yüzde 75'i asılsız
23:05Avustralya Açık'ın katılımcı listesinde Djokovic var, Serena yok
22:49Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur
22:48Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım
22:44Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde
22:36Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası
22:35İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
22:26Blinken: Biden, Demokrasi Zirvesi'nde küresel bağımsız medyaya destek yatırımları açıklayacak
22:23ABD-Rusya liderlerinin görüşmesini memnuniyetle karşılayan NATO Genel Sekreteri’nden diyalog çağrısı
22:21Belarus Dışişleri: Batı, ülkemizin BMGK üyeliğini engelleyebilir
22:19Kılıçdaroğlu: Artık bizim helalleşmemiz lazım, çok böldük, çok kavga ettik
22:13TESK Başkanı Palandöken: Esnaf satacağı ürünü rafına koyamıyor ki stokçuluk yapsın
21:58HDP milletvekili Maçin’e TBMM'de üç birleşime katılmama cezası
21:55DSÖ: Omicron'un küresel bir kriz haline gelmesini önlemek için aşınızı yaptırın
21:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
21:27Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı
20:48Biden: Moskova'nın endişelerini tartışmak için NATO-Rusya toplantısının hazırlıkları yapılıyor
20:43ABD Konsolosluğu'ndan astronot adayı Adanalı Deniz'e tebrik
20:43Çinli kadını öldürüp evini ateşe veren Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendi