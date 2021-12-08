Aykut Küçükkaya: Cumhuriyet'e geri dönmüyorum

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa eden Aykut Küçükkaya, gazeteye geri döneceğiyle ilgili yapılan haberleri yalanladı.
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa eden Aykut Küçükkaya, gazeteye geri döndüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan şu ifadeleri kullandı:
“Değerli kamuoyuna… İnternet sitelerinde çıkan haberler doğru değildir… 8 çalışma arkadaşım işten kovulduğu için genel yayın yönetmenliğinden, gazetem Cumhuriyet’ten istifa ettim… 8 çalışma arkadaşım bugün işlerine geri dönüyor… Bu benim için en büyük mutluluktur…”
Değerli kamuoyuna… İnternet sitelerinde çıkan haberler doğru değildir… 8 çalışma arkadaşım işten kovulduğu için genel yayın yönetmenliğinden, gazetem Cumhuriyet’ten istifa ettim… 8 çalışma arkadaşım bugün işlerine geri dönüyor… Bu benim için en büyük mutluluktur… pic.twitter.com/z4UTZdT6QP