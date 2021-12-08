Aykut Küçükkaya: Cumhuriyet'e geri dönmüyorum

“Değerli kamuoyuna… İnternet sitelerinde çıkan haberler doğru değildir… 8 çalışma arkadaşım işten kovulduğu için genel yayın yönetmenliğinden, gazetem Cumhuriyet’ten istifa ettim… 8 çalışma arkadaşım bugün işlerine geri dönüyor… Bu benim için en büyük mutluluktur…”