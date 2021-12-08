Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan, üç ülke liderlerinin imzaladığı ortak açıklamanın uygulanmasının önemini defalarca ve en üst düzeyde vurguladı. Tarafımız bu yönde somut adımlar attı. Ermenistan, bir yılı aşkın süredir çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmemekle birlikte bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olmakta” ifadesine yer verildi.Asılsız Karabağ iddiasından vazgeçmeyen ve intikam politikası peşinde olan Ermenistan’ın, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde atılan adımlara yanıt vermediği kaydedildi.Erivan’a, üç liderin imzaladığı açıklamayı dikkatlice okumayı ve bu belge kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeyi tavsiye eden Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları “Ermenistan’ın taahhütlerinden kaçtığı gerçeğini gizleme, vatandaşlarında asılsız fobiler oluşturma ve uluslararası toplumun dikkatini bu konudan uzaklaştırma çabası” olarak nitelendirdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönündeki adımlara yanıt vermediğini belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan, üç ülke liderlerinin imzaladığı ortak açıklamanın uygulanmasının önemini defalarca ve en üst düzeyde vurguladı. Tarafımız bu yönde somut adımlar attı. Ermenistan, bir yılı aşkın süredir çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmemekle birlikte bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olmakta” ifadesine yer verildi.
Asılsız Karabağ iddiasından vazgeçmeyen ve intikam politikası peşinde olan Ermenistan’ın, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde atılan adımlara yanıt vermediği kaydedildi.
Erivan’a, üç liderin imzaladığı açıklamayı dikkatlice okumayı ve bu belge kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeyi tavsiye eden Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları “Ermenistan’ın taahhütlerinden kaçtığı gerçeğini gizleme, vatandaşlarında asılsız fobiler oluşturma ve uluslararası toplumun dikkatini bu konudan uzaklaştırma çabası” olarak nitelendirdi.