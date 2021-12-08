Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211208/azerbaycan-ermenistan-bolgede-barisin-saglanmasina-engel-oluyor-1051546175.html
Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor
Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:07+0300
2021-12-08T00:07+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
barış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1043127137_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b732881b5289d749308dd7c8aeb0e2cd.jpg
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan, üç ülke liderlerinin imzaladığı ortak açıklamanın uygulanmasının önemini defalarca ve en üst düzeyde vurguladı. Tarafımız bu yönde somut adımlar attı. Ermenistan, bir yılı aşkın süredir çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmemekle birlikte bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olmakta” ifadesine yer verildi.Asılsız Karabağ iddiasından vazgeçmeyen ve intikam politikası peşinde olan Ermenistan’ın, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde atılan adımlara yanıt vermediği kaydedildi.Erivan’a, üç liderin imzaladığı açıklamayı dikkatlice okumayı ve bu belge kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeyi tavsiye eden Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları “Ermenistan’ın taahhütlerinden kaçtığı gerçeğini gizleme, vatandaşlarında asılsız fobiler oluşturma ve uluslararası toplumun dikkatini bu konudan uzaklaştırma çabası” olarak nitelendirdi.
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1043127137_118:0:1163:784_1920x0_80_0_0_ced79d5e9f5523163f360a4223ac3617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, azerbaycan, barış

Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor

00:07 08.12.2021
© Fotoğraf : TwitterAzerbaycan bayrağı
Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönündeki adımlara yanıt vermediğini belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan, üç ülke liderlerinin imzaladığı ortak açıklamanın uygulanmasının önemini defalarca ve en üst düzeyde vurguladı. Tarafımız bu yönde somut adımlar attı. Ermenistan, bir yılı aşkın süredir çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmemekle birlikte bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına engel olmakta” ifadesine yer verildi.
Asılsız Karabağ iddiasından vazgeçmeyen ve intikam politikası peşinde olan Ermenistan’ın, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde atılan adımlara yanıt vermediği kaydedildi.
Erivan’a, üç liderin imzaladığı açıklamayı dikkatlice okumayı ve bu belge kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeyi tavsiye eden Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları “Ermenistan’ın taahhütlerinden kaçtığı gerçeğini gizleme, vatandaşlarında asılsız fobiler oluşturma ve uluslararası toplumun dikkatini bu konudan uzaklaştırma çabası” olarak nitelendirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:07Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor
00:02Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
00:02İş elbisesi ile minibüse binen yolcuya şoförden tepki: 'Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'
00:01Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı
DünKremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
DünFatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum
DünFenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Su: Kızlarımız istediğimiz oyun kalitesini gösterdi
DünBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Ukrayna’ya silah yardımı yapacağız
DünMarmaris'te yaklaşık 250 asker su basan evleri çamurdan arındırdı
DünASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı
DünBorussia Dortmund - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
DünABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
DünTaliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: Gelin, ülkemizde yatırım yapın
DünSlovakya, 3. doz aşı yaptıran 60 yaş üzerine 300 euro verecek
DünTBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan: Kutlama için söylenen marşı bile ayrıştırma aracı yaptılar
DünBakan Gül: Kadınlara şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz
DünGalatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: Günün önemine yakışır bir skor olmadı
DünRusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
DünYıldırım düşen caminin minaresinde yangın
DünBoşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı