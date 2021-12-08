https://tr.sputniknews.com/20211208/azerbaycanda-tufekle-vurulan-kopek-turkiyede-emekli-hayvanlar-ciftligine-yerlestirildi-1051559202.html

Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

Azerbaycan'da tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan köpek, Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da HAYTAP gönüllüleri tarafından tedavi ettirilip, sağlığına... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T11:59+0300

2021-12-08T11:59+0300

2021-12-08T11:59+0300

yaşam

istanbul

türkiye

azerbaycan

köpek

vurulma

hayvan hakları derneği (haytap)

tüfek

tedavi

haytap

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Azerbaycan'da tüfekten çıkan saçmalar yüzüne isabet eden köpek, tedavisi için İstanbul'a getirildi. Burada HAYTAP gönüllüleri tarafından özel bir hayvan hastanesinde tedavi altına alınan köpek, sağlığına kavuştu. Yüzünde yara izi bulunan ve 'Şanson' ismi verilen köpek, Bursa'ya getirilerek Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi. Şanson'un ömür boyu çiftlikte kalacağı bildirildi.'Geldiğinde tanınmayacak haldeydi'Şanson'un hikayesini anlatan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Hikayesi Azerbaycan'dan başlıyor. Bir insan tarafından ağız tarafına silahla ateş ediliyor. Görevliler, bu duruma sessiz kalmıyor. Sağlığının iyi olması için elinden geleni yapıyorlar. Daha sonrasında sağlığının düzelmesi için İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da da Hayvan Hakları Federasyonu ile yolları kesişiyor. Biz de HAYTAP olarak Şanson'un tedavisini özel hayvan hastanesinde yaptırıyoruz.Şanson geldiğinde tanınmayacak haldeydi ve insan tarafından o hale gelmiş olması ciddi anlamda kalbini kırmıştı. İnsanlara olan güveni çok azdı. Zamanla, doğru tedavi ve iletişimle tekrar eski günlerini kazandı. Şu anda mutlu. Görüntüsü eskisi kadar iyi olmasa da sağlığına kavuştu. Arkadaşlarıyla koşup eğleniyor, oynuyor. Onu tanıdığımız için HAYTAP olarak onun kadar kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/kopegi-tekmeleyen-hayvanlari-koruma-dernegi-uyesi-tepkilerin-ardindan-istifa-etti-1051523570.html

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istanbul, türkiye, azerbaycan, köpek, vurulma, hayvan hakları derneği (haytap), tüfek, tedavi, haytap