Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211208/azerbaycanda-tufekle-vurulan-kopek-turkiyede-emekli-hayvanlar-ciftligine-yerlestirildi-1051559202.html
Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi
Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi
Azerbaycan'da tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan köpek, Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da HAYTAP gönüllüleri tarafından tedavi ettirilip, sağlığına... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T11:59+0300
2021-12-08T11:59+0300
yaşam
istanbul
türkiye
azerbaycan
köpek
vurulma
hayvan hakları derneği (haytap)
tüfek
tedavi
haytap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051559169_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_94dfad52bb57e01414467bfb405bbad1.jpg
Azerbaycan'da tüfekten çıkan saçmalar yüzüne isabet eden köpek, tedavisi için İstanbul'a getirildi. Burada HAYTAP gönüllüleri tarafından özel bir hayvan hastanesinde tedavi altına alınan köpek, sağlığına kavuştu. Yüzünde yara izi bulunan ve 'Şanson' ismi verilen köpek, Bursa'ya getirilerek Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi. Şanson'un ömür boyu çiftlikte kalacağı bildirildi.'Geldiğinde tanınmayacak haldeydi'Şanson'un hikayesini anlatan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Hikayesi Azerbaycan'dan başlıyor. Bir insan tarafından ağız tarafına silahla ateş ediliyor. Görevliler, bu duruma sessiz kalmıyor. Sağlığının iyi olması için elinden geleni yapıyorlar. Daha sonrasında sağlığının düzelmesi için İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da da Hayvan Hakları Federasyonu ile yolları kesişiyor. Biz de HAYTAP olarak Şanson'un tedavisini özel hayvan hastanesinde yaptırıyoruz.Şanson geldiğinde tanınmayacak haldeydi ve insan tarafından o hale gelmiş olması ciddi anlamda kalbini kırmıştı. İnsanlara olan güveni çok azdı. Zamanla, doğru tedavi ve iletişimle tekrar eski günlerini kazandı. Şu anda mutlu. Görüntüsü eskisi kadar iyi olmasa da sağlığına kavuştu. Arkadaşlarıyla koşup eğleniyor, oynuyor. Onu tanıdığımız için HAYTAP olarak onun kadar kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/kopegi-tekmeleyen-hayvanlari-koruma-dernegi-uyesi-tepkilerin-ardindan-istifa-etti-1051523570.html
istanbul
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051559169_55:0:572:388_1920x0_80_0_0_46d3000c70243c6eb232ed843fbe3f57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, azerbaycan, köpek, vurulma, hayvan hakları derneği (haytap), tüfek, tedavi, haytap

Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

11:59 08.12.2021
© DHAAzerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi
Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
Abone ol
Azerbaycan'da tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan köpek, Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da HAYTAP gönüllüleri tarafından tedavi ettirilip, sağlığına kavuşan 'Şanson' isimli köpek, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi.
Azerbaycan'da tüfekten çıkan saçmalar yüzüne isabet eden köpek, tedavisi için İstanbul'a getirildi.
Burada HAYTAP gönüllüleri tarafından özel bir hayvan hastanesinde tedavi altına alınan köpek, sağlığına kavuştu.
Yüzünde yara izi bulunan ve 'Şanson' ismi verilen köpek, Bursa'ya getirilerek Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi. Şanson'un ömür boyu çiftlikte kalacağı bildirildi.

'Geldiğinde tanınmayacak haldeydi'

Şanson'un hikayesini anlatan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Hikayesi Azerbaycan'dan başlıyor. Bir insan tarafından ağız tarafına silahla ateş ediliyor. Görevliler, bu duruma sessiz kalmıyor. Sağlığının iyi olması için elinden geleni yapıyorlar. Daha sonrasında sağlığının düzelmesi için İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da da Hayvan Hakları Federasyonu ile yolları kesişiyor. Biz de HAYTAP olarak Şanson'un tedavisini özel hayvan hastanesinde yaptırıyoruz.
Şanson geldiğinde tanınmayacak haldeydi ve insan tarafından o hale gelmiş olması ciddi anlamda kalbini kırmıştı. İnsanlara olan güveni çok azdı. Zamanla, doğru tedavi ve iletişimle tekrar eski günlerini kazandı. Şu anda mutlu. Görüntüsü eskisi kadar iyi olmasa da sağlığına kavuştu. Arkadaşlarıyla koşup eğleniyor, oynuyor. Onu tanıdığımız için HAYTAP olarak onun kadar kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.
Dr. Oğuz Bozkurt Sınar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, tepkilerin ardından istifa etti
Dün, 14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Jandarmadan kaçan sürücünün aracında eski eşinin cesedi bulundu
12:25Kilitli bebek maması ile kürsüye çıkan CHP'li Arık: Ben hangi bütçeden bahsedeyim
12:2420 yıllık araba, 165 bin liradan satışa çıktı
12:23Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı
12:19Ankara Üniversitesi'nde 3D yazıcıyla gıda üretildi: 'Yapay değil, sağlıklı ve doğal ürünler'
12:16Datça'da 2 bin yıllık mermer heykel başları bulundu
12:12Dünyadaki 31. ülke oldu: Şili Kongresi'nden eşcinsel evliliğe onay
12:09Akdeniz'de 62 türün nesli tehlike altında
12:04Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüphelinin 20den fazla suç kaydı çıktı
11:59Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi
11:59İYİ Partili Ağıralioğlu: Erdoğan'ın 2002'de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız
11:49İletişim Başkanı Altun: Kara propagandalara aldırmadan ülkemizin kalkınması için çaba göstereceğiz
11:48Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama
11:41Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı
11:39Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasının yargılandığı davada yetkisizlik kararı
11:37Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
11:27CHP’den TÜİK hakkında suç duyurusu: 'Resmi belgede sahtecilik suçu işlemişlerdir'
11:07Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54'ünü alıyor
11:05'Rıza Sarraf’ın Miami’deki lüks hayatı ortaya çıktı'
11:01İstinaf, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin cezasını onadı