Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:-"Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz.-Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.-Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem.-Kandil'de bir katliam yaşandı. Pusu kuran terörist HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı.-İstismarlarınızı, bu Gazi Meclis çatısı altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz.-Kürtler sizden nefret ediyor.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK düşmanlığı vardır. Kürtler Aleviler bu ülkenin asli unsurlardır. İstismarı gazi meclis altında kabul etmeyeceğiz" dedi. Soylu'nun konuşması sırasında HDP'li vekiller pankart açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:
-"Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz.
-Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.
-Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem.
-Kandil'de bir katliam yaşandı. Pusu kuran terörist HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı.
-İstismarlarınızı, bu Gazi Meclis çatısı altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz.