https://tr.sputniknews.com/20211208/bakan-soylu-bu-ulkede-kurt-dusmanligi-yoktur-1051586702.html

Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur

Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T22:49+0300

2021-12-08T22:49+0300

2021-12-08T23:11+0300

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:-"Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz.-Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.-Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem.-Kandil'de bir katliam yaşandı. Pusu kuran terörist HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı.-İstismarlarınızı, bu Gazi Meclis çatısı altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz.-Kürtler sizden nefret ediyor.

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2021

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süleyman soylu