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Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı
Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T17:17+0300
2021-12-08T17:17+0300
türkiye
doğum
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank'ın, TOBB ETÜ Hastanesi'nde doğum yaptığı, kendisi ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank'ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik. Evladımı gördüm geldim" ifadelerini kullandı.Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.
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doğum, mustafa varank

Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı

17:17 08.12.2021
© DHAVarank
Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank'ın, TOBB ETÜ Hastanesi'nde doğum yaptığı, kendisi ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank'ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik. Evladımı gördüm geldim" ifadelerini kullandı.
Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.
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