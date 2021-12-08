https://tr.sputniknews.com/20211208/bakan-varank-esinin-dogum-haberini-tbmmde-butce-gorusmesinde-aldi-1051576564.html

Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı

Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T17:17+0300

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türkiye

doğum

mustafa varank

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank'ın, TOBB ETÜ Hastanesi'nde doğum yaptığı, kendisi ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank'ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik. Evladımı gördüm geldim" ifadelerini kullandı.Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.

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doğum, mustafa varank