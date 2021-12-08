https://tr.sputniknews.com/20211208/bakan-varank-ihracatimiz-12-ayda-220-milyar-dolari-asti-1051584458.html

Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı

Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalefet hiç fabrika açılmıyor olanlar da kapanıyor şeklinde bir tablo çiziyor. 2021 yılında 15 bin yeni tesis... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T21:27+0300

2021-12-08T21:27+0300

2021-12-08T21:45+0300

türkiye

mustafa varank

tbmm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435827_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0a734aa48bf5a64b3286fb92275b6b13.jpg

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yapıyor.Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa varank, tbmm