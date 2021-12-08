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https://tr.sputniknews.com/20211208/bakan-varank-ihracatimiz-12-ayda-220-milyar-dolari-asti-1051584458.html
Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı
Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalefet hiç fabrika açılmıyor olanlar da kapanıyor şeklinde bir tablo çiziyor. 2021 yılında 15 bin yeni tesis... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yapıyor.Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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Bakan Varank: İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı

21:27 08.12.2021 (güncellendi: 21:45 08.12.2021)
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalefet hiç fabrika açılmıyor olanlar da kapanıyor şeklinde bir tablo çiziyor. 2021 yılında 15 bin yeni tesis üretime başladı. 168 fabrikanın açılışına bizzat ben katıldım" dedi. Varank, "İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı" diye konuştu.
TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yapıyor.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Muhalefet hiç fabrika açılmıyor olanlar da kapanıyor şeklinde bir tablo çiziyor. 2021 yılında 15 bin yeni tesis üretime başladı. 168 fabrikanın açılışına bizzat ben katıldım
İhracatımız 12 ayda 220 milyar doları aştı.
919 teknolojik ürünün ülkemizde üretlmesi için destek veriyoruz.
Bir uzak doğu ülkesinin otomobil projesi bileşim vadisinde geliştiriliyor.
CHP temsilcileri uçan araba projesiyle dalga geçiyor. Projenin ortaklarından biri de CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası.
Hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğanın deneme atışlarına başladık. Seri üretime geçtiğimizde bu füzeleri üretebilen 7 ülkeden biri olacağız.
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