https://tr.sputniknews.com/20211208/belarus-disisleri-bati-ulkemizin-bmgk-uyeligini-engelleyebilir-1051585577.html

Belarus Dışişleri: Batı, ülkemizin BMGK üyeliğini engelleyebilir

Belarus Dışişleri: Batı, ülkemizin BMGK üyeliğini engelleyebilir

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Batı’nın, Belarus'un BMGK'ye geçici üye seçilmesini engellemek için başka bir ülkeyi aday... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T22:21+0300

2021-12-08T22:21+0300

2021-12-08T22:21+0300

dünya

belarus

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

batı

anatoliy glaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103297/40/1032974018_0:450:5004:3265_1920x0_80_0_0_38380c02dda4dbe32133cdab7b5182cd.jpg

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Batılı ülkelerin Minsk'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) geçici üye seçilmesini engelleme girişiminde bulunacağından şüphelendiklerini dile getirdi.Glaz, yaptığı açıklamada, "Batı ülkelerinin, sırf seçim kampanyamızın gidişatını bozmak için kasıtlı olarak planlarımızı bozacak bir üye çıkarabileceklerini biliyoruz. Böyle bir durumda tabii ki bu ülkenin, oylamaya bu kadar kısa bir süre kalmışken kendi kararı ile geçici üyeliğe aday olduğu düşünülemez" ifadelerini kullandı.Ülkesinin, 2024-2025 dönemi BMGK daimi olmayan üyeliği için, 2007’den bu yana Doğu Avrupa bölgesinin tek adayı olduğunu kaydeden Sözcü, "Oylama 2023’te yapılacak. Aslında bölge grubumuzdan ülkeler, eğer bir başkası adaylığını koyduysa ona rakip olmamak için kendini aday göstermez. Bu centilmence bir yaklaşım, bu yüzden 2051 yılına kadar olan tüm adaylar belli" dedi.Belarus'un planlarını bozacak bir adayın gösterilmesi durumunda, bunun 'Batılı ülkelerin güçlü desteğini alacak kukla aday' olacağını savunan Glaz, "Bu, BM üyesi ülkelerin çoğu için bariz olacak, zira açıkça politize edilmiş bir emsal oluşturulacak" diye kaydetti.Glaz, "Belarus, seçilmesi durumunda, BMGK’da başlıca öncelik olarak, güvenin onarımı ve güvenliğin güçlendirilmesi için geniş kapsamlı uluslararası diyalogun başlatılması fikrini ilerletecek" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211208/rusya-disisleri-bakani-belarusa-karsi-yaptirimlar-moskova-ile-iliskileri-nedeniyle-uygulaniyor-1051556331.html

belarus

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), batı, anatoliy glaz