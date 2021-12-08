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Benzine ve motorine zam
Benzine ve motorine zam
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam geldi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:18+0300
2021-12-08T16:49+0300
ekonomi
zam
benzin
akaryakıt
kriz
otomobil
ekonomi
motorin
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Benzin ve motorine yeni zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 77 Motorinde 31 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.Ankara'da ortalama 9.64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10.41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9.59 liradan 10.36 liraya, İzmir'de 9.66 liradan 10.43 liraya çıkacak.Ayrıca, Ankara'da ortalama 10.07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10.38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10.01 liradan 10.32 liraya, İzmir'de 10.09 liradan 10.40 liraya çıkacak.
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zam, benzin, akaryakıt, kriz, otomobil, ekonomi, motorin

Benzine ve motorine zam

16:18 08.12.2021 (güncellendi: 16:49 08.12.2021)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine yeni zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 77 Motorinde 31 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Ankara'da ortalama 9.64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10.41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9.59 liradan 10.36 liraya, İzmir'de 9.66 liradan 10.43 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 10.07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10.38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10.01 liradan 10.32 liraya, İzmir'de 10.09 liradan 10.40 liraya çıkacak.
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