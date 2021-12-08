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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaşanan kötü gidişin sorumlusunun kendisi olduğunu ve bahane edecekleri bir durum olmadığını söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T02:19+0300
2021-12-08T02:19+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
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Sergen Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenildikleri karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, konuşulacak çok şey olduğunu ancak şu an bunların konuşmayı doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait." diye konuştu.Yalçın istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorulması üzerine "Sezon başında bunların olacağını söyleseler inanmazdık herhalde. Geçen sezon zordu ama çok iyi şeyler yaptı futbolcular. Takıma önemli takviyeler yaptık. Kağıt üzerinde olanlar sahaya yansımayabiliyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların sorumlusu benim bahane edecek bir durumum yok." dedi.Yaşanan sürecin kesinlikle Beşiktaş camiasına zarar vermesini düşünmediklerini anlatan siyah-beyazlı teknik adam, "Beşiktaş camiasının sağlıklı kalması gerekiyor iyi gitmesi gerekiyor. Bizim için iyi görünmüyor sağlıklı görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik geçen sene gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu başaramadık. İnşallah en kısa sürede toparlarız." ifadelerini kullandı.Dortmund maçının kendileri için zor geçtiğine işaret eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için zor bir gece oldu. İyi takımlarla oynuyoruz. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı. Basit hatalar yapıp goller yedik. Basit hatalar sonuca etki ediyor. Kötü bir periyod yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde ancak futbolda her şey başa gelebiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bizi hem oyuncularımızı motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu." değerlendirmesinde bulundu.Dortmund cephesiBorussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose de Beşiktaş maçın başlangıcından bu yana ciddiye aldıklarını ve 90 dakika boyunca taraftarlara güzel bir maç izlettiklerini söyledi.Rose, Beşiktaşlı Welinton'un kırımızı kart görmesi ve ardından penaltıdan gelen golün takımı daha da rahatlattığını ifade etti.Beşiktaş maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne saygın bir kapanış yaptıklarını anlatan Rose, bundan sonra lige odaklanacaklarını ve oradaki mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
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sergen yalçın, beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait

02:19 08.12.2021
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaşanan kötü gidişin sorumlusunun kendisi olduğunu ve bahane edecekleri bir durum olmadığını söyledi.
Sergen Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenildikleri karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, konuşulacak çok şey olduğunu ancak şu an bunların konuşmayı doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait." diye konuştu.
Yalçın istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorulması üzerine "Sezon başında bunların olacağını söyleseler inanmazdık herhalde. Geçen sezon zordu ama çok iyi şeyler yaptı futbolcular. Takıma önemli takviyeler yaptık. Kağıt üzerinde olanlar sahaya yansımayabiliyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların sorumlusu benim bahane edecek bir durumum yok." dedi.
Yaşanan sürecin kesinlikle Beşiktaş camiasına zarar vermesini düşünmediklerini anlatan siyah-beyazlı teknik adam, "Beşiktaş camiasının sağlıklı kalması gerekiyor iyi gitmesi gerekiyor. Bizim için iyi görünmüyor sağlıklı görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik geçen sene gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu başaramadık. İnşallah en kısa sürede toparlarız." ifadelerini kullandı.
Dortmund maçının kendileri için zor geçtiğine işaret eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için zor bir gece oldu. İyi takımlarla oynuyoruz. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı. Basit hatalar yapıp goller yedik. Basit hatalar sonuca etki ediyor. Kötü bir periyod yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde ancak futbolda her şey başa gelebiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bizi hem oyuncularımızı motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu." değerlendirmesinde bulundu.

Dortmund cephesi

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose de Beşiktaş maçın başlangıcından bu yana ciddiye aldıklarını ve 90 dakika boyunca taraftarlara güzel bir maç izlettiklerini söyledi.
Rose, Beşiktaşlı Welinton'un kırımızı kart görmesi ve ardından penaltıdan gelen golün takımı daha da rahatlattığını ifade etti.
Beşiktaş maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne saygın bir kapanış yaptıklarını anlatan Rose, bundan sonra lige odaklanacaklarını ve oradaki mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
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