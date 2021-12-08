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https://tr.sputniknews.com/20211208/besiktastan-sampiyonlar-ligine-puansiz-veda-1051548171.html
Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda
Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puansız kapattı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T01:03+0300
2021-12-08T01:03+0300
2021-12-08T01:05+0300
spor
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Marco Reus, 68 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.Beşiktaş'ta Welinton Silva 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu sonucun ardından Beşiktaş grubu 6 mağlubiyetle puan alamadan son sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar 6 maçta 3 gol kaydetti, kalesinde 19 gol gördü.
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beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi
Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda 01:03 08.12.2021 (güncellendi: 01:05 08.12.2021)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puansız kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında
Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 29. dakikada
Donyell Malen, 45. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Marco Reus, 68 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.
Beşiktaş'ta
Welinton Silva 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş grubu 6 mağlubiyetle puan alamadan son sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar 6 maçta 3 gol kaydetti, kalesinde 19 gol gördü.