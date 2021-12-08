https://tr.sputniknews.com/20211208/bidendan-moskovanin-endiselerini-tartismak-icin-nato-rusya-toplanti-plani-aciklamasi-1051583372.html
Biden: Moskova'nın endişelerini tartışmak için NATO-Rusya toplantısının hazırlıkları yapılıyor
Biden: Moskova'nın endişelerini tartışmak için NATO-Rusya toplantısının hazırlıkları yapılıyor
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesi ile ilgili endişelerini görüşmek üzere üst düzeyde bir toplantı hazırlıklarının yapıldığını duyurdu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T20:48+0300
2021-12-08T20:48+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da basın mensuplarının karşısına çıkarak, soruları yanıtladı. Biden, Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesi ile ilgili endişelerini görüşmek üzere üst düzeyde bir toplantı hazırlıklarının yapıldığını belirtti.Biden, “İyi haber şu ki, ekiplerimiz sürekli iletişim halinde. Cuma gününe kadar sadece bizimle değil, en az dört ana NATO müttefikimiz ve Rusya’nın katılımıyla, Rusya'nın NATO'nun genişlemesi ile ilgili endişelerinin geleceğini görüşmek ve doğu kanadındaki gerilimi düşürmek için herhangi bir önlemin geliştirilip geliştirilemeyeceğini tartışmak için üst düzey bir toplantının yapılacağını duyurmayı umuyoruz” diye konuştu.'ABD tek taraflı olarak Rusya’ya karşı güç kullanmayacak’ABD’nin Ukrayna’daki durum bağlamında tek taraflı olarak Rusya’ya karşı güç kullanmayacağını söyleyen Biden, şöyle konuştu:Biden, gerilimin tırmanması ve Rusya’nın ‘saldırması’ durumunda ABD'nin NATO müttefiklerinin topraklarındaki askeri varlığını genişleteceğine ve Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine yardımcı olacağına dikkat çekti.“NATO ülkelerindeki varlığımızı da artırmamız gerekebilir. Ayrıca, Ukraynalılara savunma teçhizatı sağlayacağımızı da açıkça belirttim” diyen Biden, ayrıca Rus mevkidaşını ‘asla görmediği’ ekonomik sonuçlar konusunda uyardığını da sözlerine ekledi.‘ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı savunmak için güç kullanma taahhüdü bulunmuyor’NATO'nun kolektif savunma ilkesinin Ukrayna'yı kapsamadığına işaret eden Biden, “Saldırıya uğramaları halinde NATO müttefiklerimize karşı (kolektif savunma hakkındaki) 5. madde kapsamında ahlaki ve yasal taahhüdümüz bulunuyor. Bu kutsal bir yükümlülük. Bu yükümlülük Ukrayna’yı kapsamıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/peskov-putin-ve-biden-yuz-yuze-yapacagi-zirveden-once-bir-video-konferans-daha-gerceklestirebilir-1051579688.html
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Biden: Moskova'nın endişelerini tartışmak için NATO-Rusya toplantısının hazırlıkları yapılıyor
20:48 08.12.2021 (güncellendi: 21:07 08.12.2021)
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesi ile ilgili endişelerini görüşmek üzere üst düzeyde bir toplantı hazırlıklarının yapıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da basın mensuplarının karşısına çıkarak, soruları yanıtladı. Biden, Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesi ile ilgili endişelerini görüşmek üzere üst düzeyde bir toplantı hazırlıklarının yapıldığını belirtti.
Biden, “İyi haber şu ki, ekiplerimiz sürekli iletişim halinde. Cuma gününe kadar sadece bizimle değil, en az dört ana NATO müttefikimiz ve Rusya’nın katılımıyla, Rusya'nın NATO'nun genişlemesi ile ilgili endişelerinin geleceğini görüşmek ve doğu kanadındaki gerilimi düşürmek için herhangi bir önlemin geliştirilip geliştirilemeyeceğini tartışmak için üst düzey bir toplantının yapılacağını duyurmayı umuyoruz” diye konuştu.
'ABD tek taraflı olarak Rusya’ya karşı güç kullanmayacak’
ABD’nin Ukrayna’daki durum bağlamında tek taraflı olarak Rusya’ya karşı güç kullanmayacağını söyleyen Biden, şöyle konuştu:
“ABD'nin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya karşı tek taraflı güç kullanacağı fikri şu anda gündemde değil.”
Biden, gerilimin tırmanması ve Rusya’nın ‘saldırması’ durumunda ABD'nin NATO müttefiklerinin topraklarındaki askeri varlığını genişleteceğine ve Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine yardımcı olacağına dikkat çekti.
“NATO ülkelerindeki varlığımızı da artırmamız gerekebilir. Ayrıca, Ukraynalılara savunma teçhizatı sağlayacağımızı da açıkça belirttim” diyen Biden, ayrıca Rus mevkidaşını ‘asla görmediği’ ekonomik sonuçlar konusunda uyardığını da sözlerine ekledi.
‘ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı savunmak için güç kullanma taahhüdü bulunmuyor’
NATO'nun kolektif savunma ilkesinin Ukrayna'yı kapsamadığına işaret eden Biden, “Saldırıya uğramaları halinde NATO müttefiklerimize karşı (kolektif savunma hakkındaki) 5. madde kapsamında ahlaki ve yasal taahhüdümüz bulunuyor. Bu kutsal bir yükümlülük. Bu yükümlülük Ukrayna’yı kapsamıyor" ifadelerini kullandı.