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Blinken: Biden, Demokrasi Zirvesi'nde küresel bağımsız medyaya destek yatırımları açıklayacak
Blinken: Biden, Demokrasi Zirvesi'nde küresel bağımsız medyaya destek yatırımları açıklayacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık'ta video konferans yoluyla düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi ile ilgili tanıtım yapan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T22:26+0300
2021-12-08T22:27+0300
dünya
abd
joe biden
antony blinken
demokrasi
yatırım
zirve
destek
medya
fon
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak Demokrasi Zirvesi'nde 'mali açıdan tehlikede olan küresel bağımsız medyayı desteklemek için önemli yeni yatırımlar açıklayacaklarını' belirtti.'Hükümetler tarafından yönetilmeyecek' açıklamasıKısa süre önce 'risk altındaki bağımsız haber kuruluşlarına yardım sağlayan yenilikçi bir girişim' olarak sunulan Uluslararası Kamu Yararı Medya Fonu'nun kurulduğunu aktaran Blinken, "Medya Fonu'na herhangi bir hükümetin yaptığı en büyük katkıyı sağlayacağız" dedi. Fonun "hükümetler tarafından değil, bağımsız, saygın gazeteciler, medya ve finans uzmanlarından oluşan kapsayıcı bir grup tarafından yönetileceğini' dile getirdi. Teknoloji ve finans şirketleriyle el ele kol kolaBlinken, ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu'nun da Medyanın Sürdürülebilir Gelişimini Hızlandırıcı adında bir girişim başlatacağını, 'bunun bağımsız basını daha sürdürülebilir kılmak için medya kuruluşları, iş danışma grupları ve özel sektörü bir araya getireceğini ve veri paylaşımı, teknik yardım, finansal hizmetlere odaklanacağını' sıraladı. ABD bütçesindeki payı arttıBlinken, bu yeni çabaların, Biden'ın dünya çapında bağımsız medyayı desteklemek için 2022 bütçesinde talep ettiği 236 milyon dolarlık tahsisatın parçası olduğunu aktardı. Bu rakam, 2020'de küresek bağımsız medyaya destek için tahsis edilenden yüzde 40'dan fazla artış anlamına geliyor.Yargılanan gazetecilere mali destek fonuABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın haberleri gerekçesiyle kovuşturulan ve yargılanan gazeteciler ile haber kuruluşlarına mali destek sağlayacak yeni bir fon kurduğunu da sözlerine ekledi. Bazı ülkeler davet edilmediBiden'ın 110'dan fazla ülkeden hükümet yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini buluşturacağı Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmeyen ülkeler arasında Türkiye, Macaristan, Çin, Rusya, Suudi Arabistan da yer alıyor.
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abd, joe biden, antony blinken, demokrasi, yatırım, zirve, destek, medya, fon, küresel, bağımsız, basın

Blinken: Biden, Demokrasi Zirvesi'nde küresel bağımsız medyaya destek yatırımları açıklayacak

22:26 08.12.2021 (güncellendi: 22:27 08.12.2021)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık'ta video konferans yoluyla düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi ile ilgili tanıtım yapan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan 'dünya çapında bağımsız medyayı desteklemek için önemli yeni yatırımlar yapacağız' açıklaması geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak Demokrasi Zirvesi'nde 'mali açıdan tehlikede olan küresel bağımsız medyayı desteklemek için önemli yeni yatırımlar açıklayacaklarını' belirtti.

'Hükümetler tarafından yönetilmeyecek' açıklaması

Kısa süre önce 'risk altındaki bağımsız haber kuruluşlarına yardım sağlayan yenilikçi bir girişim' olarak sunulan Uluslararası Kamu Yararı Medya Fonu'nun kurulduğunu aktaran Blinken, "Medya Fonu'na herhangi bir hükümetin yaptığı en büyük katkıyı sağlayacağız" dedi. Fonun "hükümetler tarafından değil, bağımsız, saygın gazeteciler, medya ve finans uzmanlarından oluşan kapsayıcı bir grup tarafından yönetileceğini' dile getirdi.
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Teknoloji ve finans şirketleriyle el ele kol kola

Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu'nun da Medyanın Sürdürülebilir Gelişimini Hızlandırıcı adında bir girişim başlatacağını, 'bunun bağımsız basını daha sürdürülebilir kılmak için medya kuruluşları, iş danışma grupları ve özel sektörü bir araya getireceğini ve veri paylaşımı, teknik yardım, finansal hizmetlere odaklanacağını' sıraladı.

ABD bütçesindeki payı arttı

Blinken, bu yeni çabaların, Biden'ın dünya çapında bağımsız medyayı desteklemek için 2022 bütçesinde talep ettiği 236 milyon dolarlık tahsisatın parçası olduğunu aktardı.
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Bu rakam, 2020'de küresek bağımsız medyaya destek için tahsis edilenden yüzde 40'dan fazla artış anlamına geliyor.

Yargılanan gazetecilere mali destek fonu

ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın haberleri gerekçesiyle kovuşturulan ve yargılanan gazeteciler ile haber kuruluşlarına mali destek sağlayacak yeni bir fon kurduğunu da sözlerine ekledi.
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Bazı ülkeler davet edilmedi

Biden'ın 110'dan fazla ülkeden hükümet yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini buluşturacağı Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmeyen ülkeler arasında Türkiye, Macaristan, Çin, Rusya, Suudi Arabistan da yer alıyor.
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