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BM: Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz
BM: Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz
Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirtti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:16+0300
2021-12-08T23:17+0300
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Düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Miletler’in (BM) Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını kaydeden BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün Rusya ile NATO arasındaki diyaloğu da memnuniyetle karşılayacağını ve bunun var olan gerginliğin ortadan kaldırılmasına yol açacağını umduğunu söyledi.ABD lideri Joe Biden'ın NATO ülkeleri ve Rusya arasındaki olası görüşmelere ilişkin açıklaması sorulan Dujarrick, “Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer bu diyalog NATO ülkelerini de kapsayacak şekilde genişlerse onu da memnuniyetle karşılayacağız. Diyaloğun, gözlemlediğimiz gerilimlerin azalmasına yol açacağını umuyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-rusya-ve-abdnin-diyalogu-ve-gerekli-temaslari-surdurecekleri-gorusu-dile-getirildi-1051545458.html
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rusya, haberler, abd, ukrayna, nato, kremlin, birleşmiş milletler (bm)

BM: Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

23:16 08.12.2021 (güncellendi: 23:17 08.12.2021)
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Miletler’in (BM) Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını kaydeden BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün Rusya ile NATO arasındaki diyaloğu da memnuniyetle karşılayacağını ve bunun var olan gerginliğin ortadan kaldırılmasına yol açacağını umduğunu söyledi.
ABD lideri Joe Biden'ın NATO ülkeleri ve Rusya arasındaki olası görüşmelere ilişkin açıklaması sorulan Dujarrick, “Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer bu diyalog NATO ülkelerini de kapsayacak şekilde genişlerse onu da memnuniyetle karşılayacağız. Diyaloğun, gözlemlediğimiz gerilimlerin azalmasına yol açacağını umuyoruz” dedi.
Putin - Biden görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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Kremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
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