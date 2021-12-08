https://tr.sputniknews.com/20211208/bm-rusya-ile-abd-arasindaki-diyalogu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051587340.html

BM: Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

BM: Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirtti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:16+0300

2021-12-08T23:16+0300

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Düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Miletler’in (BM) Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını kaydeden BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün Rusya ile NATO arasındaki diyaloğu da memnuniyetle karşılayacağını ve bunun var olan gerginliğin ortadan kaldırılmasına yol açacağını umduğunu söyledi.ABD lideri Joe Biden'ın NATO ülkeleri ve Rusya arasındaki olası görüşmelere ilişkin açıklaması sorulan Dujarrick, “Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer bu diyalog NATO ülkelerini de kapsayacak şekilde genişlerse onu da memnuniyetle karşılayacağız. Diyaloğun, gözlemlediğimiz gerilimlerin azalmasına yol açacağını umuyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-rusya-ve-abdnin-diyalogu-ve-gerekli-temaslari-surdurecekleri-gorusu-dile-getirildi-1051545458.html

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