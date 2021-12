https://tr.sputniknews.com/20211208/bmden-erivana-azerbaycanlilara-karsi-irksal-nefreti-onleme-cagrisi-1051546675.html

BM’den Erivan'a Azerbaycanlılara karşı ırksal nefreti önleme çağrısı

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı ırksal nefretin kışkırtılmasını önlemek için önlemler almasını talep etti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

ICJ Baskani Joan Donoghue, Uluslararası Adalet Divanı’nın Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı ırksal nefretin kışkırtılmasını önlemek için önlemler almasını talep ettiğini açıkladı.Bakü'nün Erivan'a Ermenistan'ın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'yi ihlal suçlamasını içeren iddiasına ilişkin kararı açıklayan Donoghue, “Ermenistan, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, topraklarındaki örgütler ve bireyleri de kapsamak üzere Azerbaycanlılara karşı ırksal nefreti kışkırtmayı önlemek için gerekli tüm önlemleri almalı” ifadelerini kullandı.Uluslararası Adalet Divanı ayrıca her iki tarafa da durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısında bulundu.Görülen davaya ilişkin duruşma, mahkemenin sitesinde canlı olarak yayınladı.

